Comprar entrades en temps de COVID

El confinament va deixar les arts en viu en estat de xoc: espectacles posposats o anul·lats; teatres, auditoris i sales de concerts tancats durant mesos; milers d'artistes, tècnics i gestors sense treballar i, evidentment, la venda d'entrades totalment aturada. Mesos més tard, amb la represa de part del sector cultural -amb totes les precaucions, la limitació d'aforament, la distància entre espectadors i la mascareta a perpetuïtat-, s'ha reactivat també l'activitat a les taquilles (si més no, les virtuals), però amb canvis respecte a anys anteriors, tant pel que fa als compradors com als venedors. El rejoveniment de les platees, la compra de tiquets cada cop menys anticipada o la posada a la venda dels nous espectacles de forma gradual i no de tota la temporada en bloc són alguns dels elements que defineixen aquesta insòlita arrencada de temporada.

«Hem posat a la venda entrades per a deu espectacles i no vint, com fins ara, però no hem notat la bogeria d'altres anys, que els primers dies se'ns col·lapsava el web i tot», explica el responsable del teatre de Bescanó, Quim Marcé, que calcula que porten un 65% de les vendes de l'any passat a hores d'ara i que destaca que, tot i que es ven menys, la venda no està aturada, sinó que hi ha un degoteig de compradors.

Aina Baig, directora del teatre El Jardí de Figueres, també apunta a una compra «setmana a setmana», sense el « boom que solíem tenir a l'inici de temporada». El teatre figuerenc ha optat per anar obrint la venda de les propostes mes a mes per adaptar-se als eventuals canvis de normativa.

A Olot, que van posar a la venda les entrades de tot el darrer quadrimestre a principis de setembre, han vist com la gent compra de forma menys anticipada que abans i per això encara els queden places pels espectacles de novembre i desembre. «El 2019 es comprava de mitjana 64 dies abans de l'espectacle, ara entre 20 i 30», explica el director de l'Institut de Cultura d'Olot, Ricard Sargatal, que indica que en el cas de les propostes de la música, encara és més exagerat: «Habitualment la gent ja anava a última hora, però si abans teníem un 9% de venda anticipada, ara ronda l'1,5%.

Ho confirma Marcé, també responsable de la sala La Mirona, que ha vist com «la gent compra un parell de dies abans i també més a taquilla».

Qui, malgrat totes les adversitats, segueix imparable és el festival Temporada Alta. Oferta menys de la meitat d'entrades que l'any passat, però en el primer dia de venda general ja n'havia venut més del 40%, superant el percentatge d'altres edicions i ara ja ha ampliat una vintena de funcions més. «De ritme estem venent igual o una mica més que altres anys, i la gent compra més paquets d'entrades que altres edicions. Això ens ha sorprès, perquè pensàvem que vista la situació s'esperarien i no, perquè els espectacles de novembre i desembre estan plens», explica el director del festival, Salvador Sunyer.



Menys gent gran

«Ha baixat la mitjana d'edat dels compradors, perquè per ara, a la gent gran li costa més. Nosaltres tenim el públic classificat per categories segons el comportament de compra d'altres anys. Els fidels han seguit comprant molt, i en canvi hi ha menys principiant: no és un bon moment per iniciar-se, però als qui van a teatre, se'ls noten ganes especials», assevera Sunyer.

També ha tingut aquesta sensació el responsable de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí, Antoni Roviras, que explica que, «tot i que la temporada és molt complexa organitzativament i ens ha fet doblar els esforços per estar en contacte amb el públic, l'apropament ha estat molt positiu. Els nous espectacles s'han venut molt bé i el públic que tenia entrades pels esdeveniments ajornats ha estat molt fidel, el 98% l'ha mantingut», diu.

«Molt poca gent ens ha demanat el retorn d'entrades. Ens hem trobat el cas de gent gran que sí que ho ha fet i que en escriure'ns ens ha assegurat que de seguida que la situació es calmi, tornaran», explica Marcé.

A Olot, tot i reprogramar alguns espectacles de la temporada passada van preferir tornar tots els diners i començar de zero. «Ens hem trobat que la mitjana d'edat de l'espectador que ha comprat aquest setembre ha baixat: hem passat de 56 anys a 46, i creiem que es deu al fet que els grans no venen tant, però també a què joves que abans marxaven a Barcelona a veure espectacles ara opten per quedar-se aquí», concreta Sargatal.

Olot, a més, ha posat en marxa Societat Anònima, una campanya de fidelització que ja suma 200 membres, que han comprat un 30% de les entrades. Si abans la venda era meitat per taquilla i meitat al web, ara el 90% del paper es ven digitalment.