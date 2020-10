Homes del cel·luloide

De Charles Chaplin a Brad Pitt, passant per Cary Grant, Marlon Brando i Tom Hanks. La imatge dels homes que han marcat la història del cinema és la protagonista de la nova exposició del Museu del Cinema de Girona, Actors (Icònics), que acompanya cada personatge amb una cita seva relacionada amb la interpretació o la fama. En total, la mostra fotogràfica exposa un centenar de retrats, molts dels quals autografiats, que formen part de la col·lecció Vicenç Arroyo, una de les més extenses que custodia el museu gironí.

El director del Museu del Cinema, Jordi Pons, destacava ahir que han volgut organitzar l'exhibició per «difondre i reivindicar» els grans actors cinematogràfics, per evitar que les noves generacions oblidin figures com Buster Keaton, Spencer Tracy, Henry Fonda o Jack Lemon. De totes maneres, l'exposició no només es fixa en els rostres dels primers anys del cinema i del Hollywood clàssic, sinó també en actors més recents com Joaquín Phoenix o Leonardo Di Caprio.

La majoria són imatges d'estudi, que destaquen per la relació d'«intimitat» que mostren entre el fotògraf i la mirada de l'actor, assenyalava el comissari de l'exposició, Jordi Dorca.

Les imatges van acompanyades d'una quarantena de frases seleccionades d'entre els milers que s'atribueixen als intèrprets amb les seves opinions sobre qüestions com la interpretació, el negoci, els companys de professió o la relació amb el públic.

«Són sovint frases contradictòries entre elles», reconeixia Dorca, que va subratllar la importància dels actors amb força a l'hora de donar empenta a una pel·lícula, en una autoria «molt més col·lectiva» dels films del que a vegades s'atribueix només als directors.



La segona part d'una trilogia

Les fotografies de la mostra provenen de la col·lecció Vicenç Arroyo, una de les més «importants» del museu, explicava Pons. La relació entre l'equipament i el col·leccionista va començar fa deu anys i cada any cedeix nou material.

Actualment, està integrada per més de 14.000 fotografies, moltes signades pels mateixos protagonistes; més de 2.000 programes de mà, 1.500 autògrafs sobre diversos materials, 300 llibres i altres objectes relacionats amb el món cinematogràfic.

Actors (Icònics), que es podrà visitar de forma gratuïta fins al 25 d'abril a la planta baixa del Museu del Cinema, és la segona part d'una trilogia d'exposicions dedicada als actors més destacats del món del cel·luloide.

L'any passat es va estrenar (Actrius) Icòniques, amb fotografies i cites de les grans estrelles femenines de la pantalla gran, i segons va avançar ahir Pons, de cara al 2022 ja n'estan preparant una tercera dedicada als actors i actrius secundaris més rellevants de la història del cinema.