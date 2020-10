L'inexplicable

La gioia

Autoria: Pippo Delbono. Intèrprets: D. Albertin, G. Ballarè, M. Clemente, P. Delbono, I. Distante, S. Goggiano, M. Intruglio, G. Parenti, P. Robledo, Grazia. Teatre Municipal de Girona, 12 d'octubre. Festival Temporada Alta.

Explicar el teatre és impossible, ve a dir , ve a dir Pippo Delbono a La gioia, el primer espectacle internacional d'aquest Temporada Alta pandèmic . El teatre no s'explica perquè inclou la vida, la mort, la solitud, diu el director i dramaturg italià, que ho posa en pràctica en un muntatge que només es pot entendre com un sotrac. La sacsejada arriba en forma de melancolia, poesia i bellesa sobre l'escenari, la que planteja l'estètica preciosa de Delbono i la seva tendra troupe circense per una mena de viatge per les emocions a la recerca de la joia del títol, amb frases que queden en la memòria, com «mai s'ha vist un hivern que no es torni primavera».



L'enyor per allò que ja no hi és i l'esperança pel que arribarà, encara que durant el camí no es vegi ni es senti, és el millor homenatge a Bobó, l'actor al qual Delbono dedica l'obra, perquè duia dins els misteris que fan grans el teatre, un enigma d'aquells que t'atrapa sense saber el perquè.