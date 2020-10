'El nedador del mar secret' de la companyia la Danesa guanya el XIV Premi Quim Masó

La companyia la Danesa ha guanyat el XIV Premi Quim Masó a la producció teatral en llengua catalana amb l'obra 'El nedador del mar secret'. Es tracta de la primera adaptació teatral catalana de la novel·la de William Kotzwinkle, en què s'explica la visió masculina de la pèrdua d'un fill que acaba de nèixer.

El jurat ha premiat que aquest muntatge busqui una mirada lluminosa sobre la mort, com un fet natural, radical i incomprensible. El projecte, dirigit pel dramaturg Jumon Erra, planteja un viatge cíclic que acaba en el mateix punt on comença. Les veus que explicaran la història són la del protagonista masculí, interpretat per Lluís Marquès, i la d'una dona. La proclamació del guanyador s'ha anunciat aquest dimecres a la Planeta de Girona.

El muntatge guanyador es basa en la novel·la de l'escriptor i guionista nord-americà William Kotzwinkle. Es tracta d'una obra autobiogràfica que Kotzwinkle va escriure el 1974 després de perdre un fill que va néixer amb complicacions durant el part. Es va tancar en un cobert del jardí de casa seva i no en va sortir fins que la va tenir acabada.

L'obra, en aquell moment atípica, no va tenir més ressò que la publicació en una revista i algun premi, i no és fins al 2012 –35 anys després– quan Iac McEwan la dóna a conèixer a través dels protagonistes de la seva obra Operació Caramel, els quals en ressalten la seva grandesa. Aquest fet va provocar que l'obra comencés a ser més coneguda i es traduís a diferents idiomes, fet que va propiciar que també arribés a Catalunya.

El jurat del Premi Quim Masó 2020, únic premi a Catalunya que finança i impulsa la producció i l'exhibició de muntatges de text en llengua catalana, ha seleccionat 4 projectes, entre les 27 propostes presentades, com a finalistes de la catorzena edició del Premi Quim Masó. El projecte guanyador rebrà una dotació de 40.000 € i el muntatge s'estrenarà a Temporada Alta 2020 i es podrà veure també al Teatre Nacional de Catalunya.