«El nedador del mar secret» de La Danesa guanya el Quim Masó

El projecte El nedador del mar secret de la companyia La Danesa es va alçar ahir amb el catorzè premi Quim Masó de producció teatral. L'obra, dirigida pel dramaturg i director Jumon Erra, és una adaptació al català de la novel·la autobiogràfica de William Kotzwinkleen sobre la història d'un home que perd el seu fill acabat de néixer, una reflexió sobre la pèrdua en clau masculina que interpretaran Lluís Marquès, Júlia Santacana i Elena Fortuny.

El projecte guanyador rebrà una dotació de 40.000 euros i el muntatge s'estrenarà a Temporada Alta 2021 i es podrà veure també al Teatre Nacional de Catalunya.

El nedador del mar secret competia amb tres projectes més, d'entre els 27 que s'hi van presentar: Un turista se suïcida, text de Sílvia Navarro, presentat per Hause&Richman Produccions; Dona, text de Queralt Riera, presentat per Les Antonietes Teatre i La ruta, text de Lluïsa Cunillé, presentat per Associació Cultural La Ruta 40.

Com ja és habitual, el lliurament del premi es va celebrar ahir a la Sala La Planeta de Girona, en el marc del festival Temporada Alta.