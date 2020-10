La Mirona ajorna els concerts programats per a la pròxima quinzena

Davant les noves restriccions d'aforament i d'horari que el Govern de la Generalitat ha decidit imposar per frenar la cadena de contagis, el món de la cultura ha començat a moure fitxa. La sala La Mirona de Salt va anunciar ahir que els concerts que tenia programats per a aquest i el següent cap de setmana s'ajornen, tot esperant unes millors condicions per a la seva celebració.

D'aquesta manera, l'actuació de Maria Jaume i Maria Lluïsa, prevista inicialment per a aquesta nit, es trasllada al 28 de novembre. Així mateix, el concert que havien d'oferir Suasi i els Electrodomèstics demà dissabte tindrà lloc el 6 de novembre. Queden pendents de nova data els directes de Germà Negre i Last Livin' Souls, que s'havien de celebrar el cap de setmana vinent a la sala de concerts gironina. L'organització, que espera poder anunciar ben aviat noves dates per a aquests dos concerts, va informar a través de les xarxes socials que tots aquells qui hagin adquirit entrades per a les actuacions ajornades podran reclamar la devolució de l'import.



Al Sunset, sense servei de bar

Per la seva banda, el Sunset Jazz Club de Girona ha decidit mantenir els concerts programats per als pròxims dies, tot i que, seguint la normativa sanitària, no podrà tenir obert el servei de bar. D'aquesta manera, el local de música jazz manté per a aquest dissabte el concert de Marcelo Mercadante i Juan Esteban Cuacci, que tindrà lloc en dues sessions, a les 7 de la tarda i a les 9 de la nit.