Els turistes surten més satisfets dels museus, tot i la pandèmia

A pesar de la pandèmia, la majoria dels turistes consideren que la seva experiència en un museu ha estat millor que en condicions normals, sense les restriccions d'aforament i les mesures sanitàries per combatre el coronavirus. És la principal conclusió d'un estudi del Laboratori Multidisciplinar de Recerca Turística de la Universitat de Girona (UdG), que s'ha fixat en el comportament turístic als museus aquest estiu, avaluant com l'han condicionat les mesures sanitàries.

S'han fet prop d'un miler d'enquestes a turistes que han passat pel Teatre-Museu Dalí de Figueres i el Museu Picasso de Barcelona, dos dels museus amb major potencial turístic del país i més densitat de visitants per metre quadrat. La recerca ha permès determinar com s'han comportat dins els dos museus, com valoren l'adaptació al coronavirus proposada pels equipaments i quina ha estat l'experiència viscuda durant la visita.

«Més enllà de la reducció del nombre de visitants que ens deixa la crisi sanitària, ens volíem fixar en el que els turistes que sí que han anat als museus veuen bé i malament, per reforçar la gestió de futur d'aquestes institucions», explica Marc Grijalvo, autor de l'estudi, que ha trobat que el perfil dels turistes enquestats té una mitjana d'uns 40 anys, amb una caiguda notable de la població a partir dels 60 i diferents orígens segons la destinació turística, ja que al Dalí el mercat francès i el català superen el 60% dels enquestats. El 80% tenien estudis superiors i la majoria feien la visita en família o amb la parella.

Les conclusions de les enquestes, explica Dolors Vidal, codirectora del Laboratori Multidisciplinar en Recerca Turística juntament amb Lluís Mundet, són molt positives perquè els turistes han percebut «molta qualitat en la visita: s'han sentit ben atesos i han vist una bona organització».

Els visitants perceben que l'entorn sanitari ha afectat lleument la visita, tot i que «a major edat, més percepció d'afectació», un augment que també es dona entre les persones que ja havien visitat abans el museu, explica Grijalvo. En aquest sentit, el Dalí té un 30% de repetidors, pel 16% del Picasso.

La nota mitjana que els enquestats posen a l'actuació dels museus és de 8,6, amb una experiència turística «molt gratificant». El 70% dels enquestats consideren que ha estat millor que «en un entorn normal», sobretot pel fet que la baixa densitat de visitants els ha permès fer el recorregut en un entorn més tranquil per gaudir dels museus.

A més, també valoren positivament les precaucions preses, com l'obligatorietat de la mascareta, l'ús del gel hidroalcohòlic o la distància social. «Aquestes mesures no només no es veuen com un inconvenient, sinó que s'identifiquen com un element positiu, perquè donen seguretat», apunta Grijalvo.



Visites més curtes

Malgrat aquestes bones sensacions, però, de l'estudi també se'n desprenen canvis de patrons de comportament a les sales, com la reducció de la durada de la visita, una experiència limitada pel tancament d'alguns espais o que els enquestats troben a faltar guies que els ajuden a interpretar el patrimoni.

Els resultats es poden llegir com «una crida a anar als museus, perquè són llocs segurs i la gent que hi va gaudeix com mai», resumeix l'autor de l'estudi.

Per la seva banda, Vidal destaca que els resultats dibuixen un consum turístic singular, a tenir en compte en la gestió futura dels equipaments, i més en un context en què la convivència amb les mesures anticovid sembla no tenir final.