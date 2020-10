Dos olis surrealistes de Dalí se subhasten per 9 milions a Londres

L'obra surrealista del pintor Salvador Dalí Couple aux têtes pleines de nuages (1937), un conjunt de dos olis en forma de siluetes humanes, s'ha venut aquesta setmana a Londres per 8,17 milions de lliures (9,03 milions d'euros). El treball, que procedeix de la col·lecció del compositor italià Giacinto Scelsi, sortia per primera vegada a la venda en el marc d'una sessió a la casa de subhastes Bonhams, dedicada a l'art impressionista i modern. Es tracta d'una obra d'inspiració freudiana en què les siluetes humanes emmarquen sengles paisatges habitats per roques, arbres desfigurats i altres motius onírics.

Les pintures van ser creades per Dalí en plena Guerra Civil Espanyola, en una etapa vital de gran intensitat emocional, i en un dels períodes àlgids del surrealisme. La relació del figuerenc amb els surrealistes francesos havia sigut estreta des de la seva primera exhibició en solitari a París, el novembre de 1929, amb un catàleg que incloïa un prefaci del poeta André Breton. El pintor es va veure profundament influït des d'aleshores per aquest grup, influït al seu torn per les teories sobre l'inconscient i els somnis del psicoanalista Sigmund Freud.