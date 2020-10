'Possessor' de Brandon Cronenberg guanya el premi a la Millor Pel·lícula al Festival de Sitges

La sanguinària 'Possessor Uncut' de Brandon Cronenberg, fill del popular director David Croneberg, ha estat la gran triomfadora de la 53a edició del Festival de Sitges al guanyar els premis a millor pel·lícula fantàstica a competició i millor director. L'altra nom destacat és la francesa 'La nuée' de Just Philippot, que ha guanyat el premi especial del jurat i la seva protagonista, Suliane Brahim, el guardó a la millor interpretació femenina. La millor interpretació masculina ha estat per Grégoire Ludig i David Marsais de 'Mandibules'. 'The Dark and The Wicked' ha rebut els guardons a millor fotografia i una menció per l'actriu Marin Ireland. El gran premi del públic a millor pel·lícula ha estat per 'La vampira de Barcelona' de Lluís Danés.

Tasya Vos, la protagonista del film 'Possessor Uncut', treballa en una organització secreta, que utilitza tecnologia d'implants cerebrals per ocupar els cossos d'altres persones amb la finalitat de dur-les a cometre assassinats. Aviat, la Tasya no només experimenta les seqüeles d'aquesta cruel tasca, sinó que troba un hoste més complex que de costum.

Brandon Cronenberg ha tornat a Sitges amb aquest thriller amb actors de la talla de Andrea Riseborough, Christopher Abbott i Jennifer Jason Leigh. El 2012 Cronenberg va guanyar el premi al millor director revelació a Sitges per 'Antiviral'. El 2019 va estrenar a la Setmana de la Crítica de Canes el curt 'Please Speak Continuously and Describe Your Experiences as They Come to You'.

L'altra film destacat del palmarès és 'La nuée'. Par salvar la seva granja de la fallida, una mare soltera cria llagostes comestibles, però desenvolupa un estrany lligam obsessiu amb elles que la portarà a enfrontar-se als pagesos de la regió i als seus propis fills, que ja no la reconeixen. El seu director, Just Philippot, va destacar que l'objectiu de la protagonista és treure profit de la naturalesa per una bona raó. En aquest sentit, va assenyalar que quan ella destrueix la naturalesa es una referència a com les persones destrueixen la naturalesa i "després passen casos com la covid-19".

El premi al millor guió ha estat per Márk Bodzsár, Juli Jakab i István Tasnádi pel seu treball a 'Comrade Drakulich'. En aquesta edició del Festival de Sitges també s'ha premiat a 'Mosquito State' a millors efectes especials; Bingen Mendizábal i Koldo Uriarte, de la coproducció catalana 'Baby', a la millor música. 'The Luggage' de Tsai Yi-fen ha guanyat el premi a millor curtmetratge.

Enguany hi ha tres mencions del jurat: la primera, per l'actriu Marin Ireland de 'The Dark and The Wicked', la segona, pel curtmetratge 'Rutina: La prohibición' i la tercera, per la directora de 'Relic', Natalie Erika James.

En l'apartat de Noves Visions, ha guanyat el premi al millor curtmetratge 'Luz Distante - Parte 1, Les deseventurades' de Santiago Reale. Mentre que la Millor Pel·lícula Sitges Documenta ha estat 'Ivan, O Terrível' de Mario Abbade. El premi al millor film Blood Window l'ha rebut 'High Tide' ('Marea alta') de Verónica Chen i el premi Brigadoon Paul Naschy al millor curtmetratge, per 'Horrorscope' de Pol Diggler.



Premi de la crítica

El premi de la crítica José Luis Guarner ha estat per 'Teddy' de Ludovic Boukherma i Zoran Boukherma i el premi Citizen Kane a la direcció revelació, per Jonathan Cuartas i el seu treball 'My Heart Can't Beat Unless You Tell It To'.

'She Dies Tomorrow' ha rebut el premi Jurat Carnet Jove al millor llargmetratge de gènere fantàstic; 'Seven Days War', millor pel·lícula Anima't i 'Red Rover', millor curtmetratge Anima't.