Cancel·lat l'espectacle de Guy Cassiers a Temporada Alta

El nou espectacle del director belga Guy Cassiers, un dels habituals del festival Temporada Alta, no arribarà a Girona aquest dissabte com estava previst. Cassiers finalment no podrà presentar el seu últim espectacle, el díptic Antigone in Molenbeek + Tiresias, que s'havia de representar al Teatre Municipal de Girona el dia 24 per l'evolució de les infeccions per Covid a Bèlgica i les noves mesures anunciades pel govern belga divendres passat. Pel mateix motiu queda suspesa la prefunció A Distància prevista per aquest dimecres.

«A causa de la dramàtica evolució de les infeccions per Covid a Bèlgica i les noves mesures anunciades pel govern belga divendres al vespre, el personal de Toneelhuis ha decidit no permetre que la companyia viatgi a Girona. Ho lamentem molt però esperem la vostra comprensió. Ens agradaria poder actuar al festival l'any vinent, a l'espera de temps millors», resa el comunicat que la companyia ha fet arribar al festival.

La gravació audiovisual de l'espectacle es podrà veure properament, i per un període curt de temps, a través de la programació A Distànciadel festival, al canal En catàleg. A més Temporada Alta i la companyia, que lamenten aquesta cancel·lació de darrera hora, han començat a treballar per intentar programar l'espectacle en la propera edició del festival.

El festival ha començat a retornar els diners de les entrades. Les persones que havien comprat la localitat amb targeta de crèdit rebran el reemborsament automàtic i, en el cas dels espectadors que havien pagat en efectiu, el festival es posarà en contacte amb ells per a tramitar el retorn.

Guy Cassiers, un dels creadors belgues més destacats, tenia previst un programa doble de monòlegs que reescriuen dos mites clàssics amb un llenguatge contemporani i contextualitzats en un entorn urbà. Antigone in Molenbeek + Tiresias són dues representacions diferents però tots dues qüestionen l'autoritat, els límits i les lleis de la civilització occidental i en ambdues peces, el drama s'incrementa amb la música del compositor rus Xostakóvitx.