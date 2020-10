Demani cita i, arribat el moment, pari bé l'antena perquè Sílvia Bel o Joan Carreras li recitin a cau d'orella versos per telèfon. Aquesta és la suggerent oferta de Poeta de guàrdia, una de les propostes incloses a la branca virtual del festival Temporada Alta, l'A Distància: amb els poetes Maria Cabrera, Andreu Gomila, Josep Pedrals i Martí Sales com a dinamitzadors, sis actors faran trucades poètiques de deu minuts, en horaris de matí i de tarda, des de dimarts i fins diumenge.

Aquestes cites poètiques, que són gratuïtes, ja es van dur a terme durant el festival Grec de Barcelona aquest estiu, tot i que Poeta de guàrdia havia nascut durant el confinament, com a iniciativa a Twitter. El primer dia tancats Pedrals, Sales i Gomila es van plantejar fer alguna cosa per cada dia que passéssim confinats, i el resultat va ser un compte de Twitter, @poetadguardia, des del que es van penjar una seixantena de vídeos amb diversos personatges recitant poemes.

«En paral·lel, el Théâtre de la Ville de París va obrir una consulta poètica per telèfon. Els actors que de la seva companyia feien trucades que incloïen una conversa i després un poema en els diversos idiomes que parlen. El director del Grec, Francesc Casadesús, ens va encarregar adaptar l'experiència», explica el poeta Andreu Gomila.

En les dues setmanes que va durar aquests «espectacles unipersonals» al Grec van fer 300 trucades, van recitar 500 poemes sense repetir-ne cap i «vam aconseguir que no ens pengés ningú!», bromeja Gomila.

I és que pràcticament el 40% de les converses eren regals i sorpreses que algú concertava per sorprendre una altra persona. «Una trucada no deixa de ser una cosa molt íntima, perquè cada cop ens telefonem menys, i darrere de cada una hi havia una història: vam reconciliar parelles, vam reconfortar malalts... de tot!», continua.

Van trucar a tot l'Estat i a catalans residents a Mèxic o Alemanya per recitar-los poemes d'Enric Casasses, Dolors Miquel, Mireia Calafell, Maria Mercè Marçal o Josep Carner.

«Com a autor, aquells dies em vaig sentir molt útil. Tant de bo poder-ho fer tot l'any, però d'una forma menys intensiva!», assegura.

Els qui vulguin rebre una trucada o encarregar-la per algú proper, ho poden fer des del web de Temporada Alta. Un cop escollida la cita, hauran d'omplir un formulari per donar alguna indicació als organitzadors i, si es vol, triar el tema de la poesia que recitaran els actors Sílvia Bel, Berta Giraut, Joan Carreras, Aina Huguet, Jordi Oriol i Pau Roca.

En l'experiència de l'estiu, la majoria van ser de tema lliure, però també n'hi van haver molts d'amor i amistat. I, si de veritat volen ser originals, no omplin la casella del tema amb un simple «sorprèn-me!», que no serien els primers ni de bon tros.