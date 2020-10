El Museu del Suro mostra els paisatges olotins a «La Captura»

El Museu del Suro de Palafrugell va inaugurar dissabte l'exposició La Captura. Dels paisatges d'en Vayreda a l'últim quadre d'Olot, que mostra un conjunt d'obres inèdites de l'Escola d'Olot. En concret, la mostra tracta sobre el fenomen pictòric que es va viure amb el paisatge d'Olot en el període d'entre segles, comprenent el període entre 1895 i 1995.

Un fenomen del qual Joaquim Vayreda va ser-ne el pioner, ja que el seu retorn del seu primer viatge a París (1871) i la nova manera en què va començar a pintar el paisatge del seu Olot natal va «esvalotar l'encarcarat ambient artístic local, habituat a la pintura d'història i costumista», concreten des de l'organització.

L'Escola d'Olot és aquella formada pels pintors que van retratar tota la zona de la Garrotxa d'una forma verda i humida des del segle XIX. Una gran quantitat d'artistes van intentar capturar l'essència del paisatge d'Olot i els seus voltants.

Segons els responsables del Museu del Suro, La Captura aborda aquest fenomen per primera vegada de manera global, ja que fins ara només s'havien fet exposicions col·lectives sobre els precursors germans Vayreda i Josep Berga o mostres individuals de la resta de pintors.

Les obres exposades són part de la col·lecció privada de Jordi Planas definida com «una cosmovisió de l'art pictòric olotí». Són unes trenta pintures inèdites d'artistes com Joaquim Vayreda, Enric Galwey, Ignasi Mallol, Pere Gussinyé, Ramon Barnadas, Jordi Curós, entre d'altres, i complementada amb la filmació de l'obra El marc (1995), de Lluís Hortalà.

Es tracta d'una exposició itinerant comissariada per Miquel-Àngel Codes, anteriorment instal·lada al Centre Cultural de Terrassa, que es podrà visitar fins al 17 de gener de 2021. La programació d'activitats envers la mostra inclou diverses visites guiades, així com activitats per a centres educatius i tallers de caràcter familiar durant els pròxims mesos.



L'acte inaugural

La inauguració va estar encapçalada per Miquel Àngel Codes, historiador, crític d'art i comissari de la mostra, que va oferir una visita guiada. L'acte a l'Espai Manufactures d'exposicions temporals del Museu va comptar també amb la presència de Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell i president del Museu; Marc Heras, regidor del Museu del Suro, i Jordi Planas, col·leccionista i propietari de les obres exposades.