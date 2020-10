Denise Duncan guanya el primer combat del X Torneig de Dramatúrgia

L'autora Denise Duncan ha guanyat el primer combat del X Torneig de Dramatúrgia Catalana del Festival Temporada Alta disputat aquest dilluns, cosa que li permetrà accedir a la primera semifinal del concurs. En aquesta primera eliminatòria, disputada amb Borja López, el públic present a la Sala La Planeta ha decidit que el text de Duncan 'Avui pot ser un gran dia!', interpretat per Adrian Grösser i Mercè Martínez, s'imposi al text 'Tornar', de López, que ha estat interpretat per Carolina Manero i Victòria Pagès.

El text guanyador 'Avui pot ser un gran dia!' planteja una trobada entre un empresari del món de l'autoajuda i una dona lesbiana que té por d'enamorar-se.

Per la seva banda, el text 'Tornar' parla d'una mare que diu a la seva filla que és originària de Mart el dia que fa 25 anys i que ha de tornar-hi a crear una nova civilització.

D'aquesta manera, Denise Duncan té accés a la primera semifinal i s'enfrontarà al guanyador del tercer combat, que se celebrarà el pròxim 16 de novembre. S'hi veuran les cares Lara Díez i Marta Solé.

Meri Yanes ha fet de mestre de cerimònies del primer combat del X Torneig de Dramatúrgia en substitució de Cristina Clemente, que per motius personals no hi ha pogut ser.

Aquesta ha estat la primera vegada que s'ha pogut seguir el combat en directe des de casa, a través d'internet.