De la Girona del 2020 a la França dels anys 40

Del Barri Vell de Girona en uns temps estranys de pandèmia a la tempestuosa França dels 40, i tot sense moure's de les escales de Sant Martí, la pujada de Sant Domènec o el carrer Ballesteries. L'equip de la pel·lícula alemanya The path ha canviat el centre de Besalú, on rodava la setmana passada, per recrear al cor de la Girona de postal els carrers d'una ciutat francesa durant la Segona Guerra Mundial. Els vianants que ahir van ser a la zona van poder veure com els intèrprets i figurants vestits d'època rodaven a les escales, al cafè Le Bistrot.

Com a Besalú, per a la gravació s'han col·locat rètols de cartells i establiments en francès, entre els quals uns pamflets que situen l'acció a la Marsella de principis dels 40.

I és que, segons consta al web de la companyia que s'encarrega de la producció executiva del projecte a Catalunya -i que no té intenció de donar detalls del film fins d'aquí a uns dies-, es tracta d'una pel·lícula protagonitzada per un pare i el seu fill Rolf que fugen del seu Berlín natal per l'amenaça dels nazis. Després de passar per Marsella, acaben atrapats al sud de França, des d'on volen viatjar a Nova York per retrobar-se amb la mare del nen. A la frontera amb Espanya en Rolf coneixerà una petita guia, la Núria, que el durà a través dels Pirineus.

The path és una adaptació del llibre homònim de Rüdiger Bertram. La dirigeix el cineasta alemany Tobias Wiermann. El seu film més conegut és Amelie Rent, menció especial a la Berlinale i premi a la millor pel·lícula infantil als German Film Awards, entre altres guardons.

Fins dijous, l'equip de rodatge i producció s'ha instal·lat en espais com la plaça de l'Oli, la pujada de Sant Feliu o la plaça de la Catedral, per exemple. A causa de la gravació, aquest matí hi haurà talls intermitents de la circulació als carrers Ballesteries i Bellmirall i dijous als carrers de la Força i de Manuel Cúndaro.