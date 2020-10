Mor el dj Jose Padilla, mestre de la música chill out

El dj Jose Padilla ha mort aquest diumenge a la nit a Eivissa mentre dormia després de mesos d'atenció a l'Hospital de Can Misses. Nacut a Girona el 1955, l'artista es va fer famós internacionalment els anys noranta per les seves sessions ambientals al Café del Mar. En un comunicat, la seva família i amics han agraït tots els missatges i donacions rebuts per facilitar els seus darrers mesos, i a tot el personal sanitari per atendre'l en els seus últims mesos de vida. "La bonica música de Jose Padilla romandrà sempre amb nosaltres", han expressat. D'altra banda, el Café del Mar ha destacat que Padilla va representar una generació de 'clubbers' i que el seu art va tocar la vida de "milions" de persones.

El local on es va fer famós ha destacat: "Sempre serà recordat com el Padrí del Chillout, creador dels recopilatoris de Café del Mar autèntica llegenda d'Eivissa".

Padilla va arribar a Eivissa el 1975 i hi va estar punxant música des d'aleshores. Les postes de sol de Padilla han estat un símbol de l'experiència eivissenca, i les seves cintes han evolucionat fins a convertir-se en àlbums recopilatoris del Café del Mar, concebuts i compilats pel mateix músic, que ha venut més de cinc milions de còpies a tot el món. Amb la sèrie 'Café del Mar' la seva fama va passar a ser internacional i va passar a ser conegut com a pare espiritual del chill-out.

El músic va debutar amb 'Souvenir', i temes en solitari com 'One day in Paradise' i 'Agua', on va dur les tonalitat chill out més enllà. El seu següent àlbum, 'Navigator' va ser venut arreu després del seu llançament a la Winter Music Conference 2002. Padilla va ser nominat als Latin Grammy a la categoria 'Millor instrumental', i la revista 'Billboard' el va reconèixer com a llegenda a gran part del món com a mestre de la música chill out i ambiental.

Els darrers anys havia compilat la sèrie 'Cafe Solo' i els àlbums 'Bella Música'. El 2012 va incloure la selecció especial de temes de jazz 'Beach Classics' per al segell Blue Note Records, el recopilatori 'Ibiza Sundowner' per a EMI Alemanya i el CD 'Singita 10th anniversary'. El 2013 va publicar dos remixos per a Norah Jones a Blue Note Records 'Say Goodbye' i 'Travelin'On'.

El dj havia celebrat el seu 40 aniversari com a dj, i havia signat amb el segell International Feel. El 2015 va publicar el disc 'So Many Colours' i va rebre sol·licituds per a concerts a Okinawa (Japó), Punta del Este (Uruguay) i Playa del Carmen (Mèxico), entre altres. Ambaixador musical, seguia protagonitzant sets internacionals a l'illa.