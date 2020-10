Aina Tur comparteix una «experiència personal traumàtica» al Temporada Alta

Temporada Alta estrenarà aquest divendres Una galaxia de luciérnagas, un monòleg escrit i dirigit per Aina Tur i interpretat per Anna Alarcón. L'obra reviu una experiència personal "traumàtica" que Tur va tenir fa 22 en un país de l'Amèrica llatina que, per raons de seguretat, ha demanat que no es faci públic. El text relata com la directora va ser víctima d'un assalt a mà armada i la posterior reacció de la policia i els dirigents del país.

"El que exposa l'obra és com l'estat va desenvolupar la seva màxima violència, pel sol fet que les víctimes eren europees", explica Tur. Per la seva banda, Alarcón ha destacat "l'impacte" que li va suposar el text al llegir-lo i assenyala que és una obra que "atrapa" l'espectador.