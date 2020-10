El que no es veu als museus

Més enllà de les sales d'exposicions, els museus atresoren obres d'art, documents o llibres que són valuosos però invisibles per al visitant perquè per la manca d'espai, perquè són objecte de recerca o de restauració o no encaixen amb el relat museístic no estan a la vista. Ara el projecte Obres els dipòsits reivindica aquest material convidant una desena d'artistes a reinterpretar peces que formen part del dipòsit de museus i arxius de tot el país.

Museus com els de l'Empordà i del Joguet de Figueres, el d'Art de Girona, el Bòlit o el dels Sants d'Olot han participat en la iniciativa, posant els seus magatzems al servei d'artistes com Anna Dot, Mariona Moncunill, Lúa Coderch, Èlia Llach o Ignasi Prat per a un projecte artístic coral i multidisciplinari que inclou fotografies, obres sonores, instal·lacions o peces sobre paper.

En el cas de Figueres, per exemple, Martí Anson va partir d'un programa informàtic per fer un sorteig d'entre totes les peces del Museu de l'Empordà i el del Joguet. L'artista ha fet un llibre i un disc de vinil per explicar el procés aleatori de selecció i la descripció de cada peça.

Pel que fa al projecte Otro modo de hacer juegos con las manos que la vigatana Anna Dot presenta dissabte al Bòlit de Girona, relaciona invisibilitat, il·lusió i tacte a partir de talles de fusta del Museu d'Art i d'un llibre de 1755 il·lustrat amb una sèrie de xilografies. Un dels capítols del llibre parla de sis jocs de mans per fer amb un mocador. Dot ha treballat amb l'actriu i professora de dansa Alba Sanmartí per fer una coreografia que mostra els moviments de les mans, destapant el truc i mostrant el que sempre queda ocult.

Fer el cap gros. Supervivències dels imaginaris populars és el tercer projecte gironí de la iniciativa. És obra d'Oriol Vilapuig, que s'ha fixat en la faràndula del Museu dels Sants d'Olot. L'artista va demanar als veïns d'Olot que triessin una de les figures i li donessin vida a través de llençols il·luminats, com en un teatre d'ombres, per generar fotografies i vídeo d'una mena de processó fantasmagòrica.

Obres els dipòsits neix del concurs anual convocat pel Consorci Transversal Xarxa d'Activitats Culturals per a la producció en el camp de les arts visuals, i que en l'edició de 2019 va guanyar Frederic Montornés, comissari independent i crític d'art. La presentació del projecte se celebrarà de forma simultània a les deu ciutats catalanes participants del 24 d'octubre a l'1 de novembre.