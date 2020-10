Els Banys Àrabs i Sant Pere de Galligants acolliran els nous Concerts a Cegues

La segona edició de Concerts a Cegues portarà actuacions sorpreses als Banys Àrabs o el claustre de Sant Pere de Galligants. El festival enceta la segona edició aquesta tardor amb més propostes i espais que la primera, que va aconseguir una ocupació del 85% i va exhaurir les entrades per a cinc dels set concerts.

Entre el 7 de novembre i el 12 de desembre, oferirà nou concerts en sis espais de la ciutat de Girona, repetint la fórmula de l'any passat: el públic no coneixerà l'artista a qui va escoltar fins al mateix moment del concert.

«A més, tots els concerts quedaran limitats a poques desenes de persones i buscaran crear una relació molt més horitzontal entre músics i públic», assenyalen des de La Tornada, l'empresa organitzadora dels espectacles.

En aquesta edició, el festival passarà per sis escenaris singulars de la ciutat de Girona: el claustre de Sant Pere de Galligants, la terrassa del Museu d'Història, els Banys Àrabs, la capella de Sant Jaume, la Fundació Valvi i el Foment, amb doble sessió en els casos on l'aforament sigui més reduït. Tots els concerts, excepte el de la terrassa del museu, seran sense equip de so ni escenari.

No repreteixen la Casa Masó i el refugi antiaeri del Jardí de la Infància, que han quedat descartats per qüestions d'aforament i mesures de seguretat.

Pel que fa al cartell, serà paritari i malgrat no poder desvetllar-ne els noms, Pau Planas, un dels responsables de La Tornada, va explicar que els concerts «neixen per servir d'aparador a propostes emergents, amb especial atenció a aquelles que sorgeixen a comarques gironines, però el públic també s'endurà algunes sorpreses inesperades».

Les entrades ja estan a la venda a un preu de 10 euros.