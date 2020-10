Temporada alta s'adaptarà, si cal, al toc de queda

El director de Temporada Alta, Salvador Sunyer, reitera que «passi el que passi» mantindran els espectacles presencials, si cal avançant l'hora per adaptar-se a un eventual toc de queda. «Si ho hem d'avançar dues hores ho farem, si hem de reduir l'aforament, el reduirem», va remarcar, insistint que només cancel·laran espectacles «si tanquen els teatres». Respecte a les restriccions d'aforament imposades la setmana passada, va recordar que el certamen no està afectat perquè ja havia estipulat la meitat de la capacitat des d'un bon principi. L'excepció són les obres familiars (amb aforament lleugerament superior per distribuir les unitats familiars). Ahir es van obrir més funcions del nou muntage del Pot Petit per reubicar alguns espectadors. A.c.