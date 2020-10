Els cines Albèniz de Girona reben els darrers espectadors abans de tancar fins el gener per les pèrdues que té

Els cinemes Albèniz de Girona han rebut aquest diumenge a la tarda els seus darrers espectadors abans de tancar fins el gener. El motiu per abaixar la persiana temporalment és que el negoci porta obrint amb pèrdues des dels darrers tres mesos. El responsable de programació, Josep Maria Pallàs, explica que el principal problema és que no hi ha estrenes, perquè el sector a Estats Units està aturat. Això ha fet caure el nombre de clients fins el punt que ha obligat a tancar durant aquests mesos. "Com a molt estarem tancats fins el 31 de gener per tenir cobertura dels ERTO, però si podem obrir abans, ho farem", assenyala Pallàs. A més, aquest diumenge el toc de queda ha obligat a cancel·lar l'última sessió.

El responsable de programació dels Albèniz espera que d'aquí a tres mesos puguin tornar perquè "confiem que estarem millor de la pandèmia". "La clau és que es pugui traslladar de nou un missatge de tranquil·litat. Aleshores nosaltres ho tindrem més fàcil", remarca Pallàs. L'últim dia d'obertura dels cinemes ha coincidit amb l'aprovació de l'estat d'alarma i el toc de queda. Per això, els responsables dels Albèniz han hagut de cancel·lar la darrera sessió, perquè es feia impossible complir amb la nova normativa de tancar a les nou del vespre.

Pallàs espera "poder tornar el més aviat possible" i assegura que en cas que hi hagi estrenes estaran "preparats" per obrir de nou. "Ens hem fixat el 31 de gener per no deixar tirats els nostres treballadors i que estiguin coberts pels ERTO, però si hi ha pel·lícula per Nadal, allà estarem", concreta.



Els espectadors, tristos

La Rosa i la Dolors són dues assídues al cinema i, de fet, s'hi ha acostat expressament perquè sabien que tancava aquest diumenge. "És una pena, sobretot per la gent que hi treballa, això és el més greu de tot", remarca la Rosa.

La Dolors explica que a partir d'ara buscaran "una altra alternativa" perquè no volen deixar d'anar al cinema. "Aquest ens és molt còmode perquè el tenim al mig de Girona i s'hi està molt bé, però ara en buscarem un altre", lamenta.

