Jugar amb la Parca

De fang, fusta, sucre o tela, però les calaveres, les dalles i tot allò que representa la mort forma part de l'artesania mexicana, una cultura on l'altre barri té una presència tan constant en la vida de la gent que els nens juguen amb figures de difunts, fan ballar esquelets de cartró i traginen taüts. Aquesta mena de joguines, que tenen un ús comú però també cerimonial en festes com el Dia dels Morts, són les protagonistes d'una nova exposició al Museu del Joguet de Figueres que s'endinsa en una de les tradicions mexicanes que més criden l'atenció i que és Patrimoni Immaterial de la Huamnitat per la Unesco.

La festa, una de les celebracions més antigues del poble mexicà, festeja el contacte temporal entre el món dels vius i els morts per Tots Sants. Per fer més fàcil el retorn de les ànimes a la terra, les famílies il·luminen amb espelmes el camí del cementiri a casa i afalaguen el finat amb els seus àpats preferits en vida; un ritual es creu que pot dur la prosperitat a la llar o la desgràcia, en forma de malalties o calamitats.

Entre els elements decoratius i ofrenes per ambientar la festa hi ha nines de la Parca, esquelets que representen músics, nuvis o metges; fèretres, creus, làpides i fins i tot, escenes completes, com partits de futbol d'ultratomba o comitives funeràries.

L'exposició de petit format que es pot veure a Figueres des d'aquesta setmana i fins el 28 de novembre és fruit d'una important donació de l'artista canadenc Alan Glass.

L'any 2011, Glass va visitar el museu acompanyat d'Aube Beton, la filla del poeta André Breton, i va quedar fascinat dels jocs i joguines exposats. Tant, que hi va tornar tres dies seguits per poder visitar la col·lecció permanent al complet i en tornar a casa seva, a Mèxic, va cedir els seus joguets relacionats amb la mort a la institució.

Nascut a Mont-real el 1932, Glass va viure durant la dècada dels 50 a París, on va entrar en contacte amb el moviment surrealista i l'existencialista. Va conèixer Giacometti, Péret i Toyen, i va fer amistat amb André i Aube Breton. Va ser amb ells que va descobrir una calavera de sucre mexicana realitzada pel Dia dels Morts, un objecte que el va animar a conèixer Mèxic, on viu des del 1962.