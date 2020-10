Vuit festivals de cinema social s'uneixen per crear el Tectònic

Vuit festivals de cinema social de Catalunya s'han unit per crear el Tectònic, una cita en línia per potenciar les pel·lícules com a eina de transformació social. El Terra Gollut Film Festival del Ripollès és un dels impulsors de la iniciativa, que ha començat aquest cap de setmana i s'allargarà fins a l'1 de novembre, amb una quinzena de pel·lícules que es podran veure a la plataforma Filmin. La crisi migratòria, la situació del sistema sanitari i el dret a la salut, el racisme policial o l'empoderament de la dona són alguns dels temes que s'hi abordaran.

Tectònic es va gestar en ple confinament durant la primavera amb l'objectiu de construir «una proposta col·lectiva i transformadora», a partir de la suma d'esforços, de capacitats i recursos, per col·laborar i no competir.

Amb la previsió dels possibles rebrots de la tardor, es va decidir que seria un festival en línia, fora d'algunes activitats paral·leles específiques que tindrien un format híbrid, amb un aforament reduït de públic i en streaming.

Tectònic compta amb dos grans eixos. El primer, la projecció d'una quinzena de llargmetratges d'arreu del món, tant de ficció com de documental, i de diferents temàtiques socials. Hi ha nou films que són estrena a Catalunya i vuit que ho seran a tot l'Estat.

El segon eix són les activitats paral·leles relacionades amb els films que es projecten, on algunes seran presencials però retransmeses en línia i d'altres només en format virtual. S'han programat vuit activitats que van des d'un monòleg amb la periodista i humorista feminista Ana Polo, la conversa amb directores dels films programats, una conversa amb l'Helena Maleno per parlar dels migrants a la frontera sud o una taula rodona sobre el racisme policial a casa nostra.

Tot plegat es podrà seguir a través de tres canals: la plataforma Filmin, on es projecten les pel·lícules, la pàgina web de Tectònic, centre de la mostra i el canal YouTube del festival, on es podran seguir les activitats paral·leles.