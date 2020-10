Els cinemes Albèniz tanquen fins al gener per les pèrdues que pateixen

Els cinemes Albèniz de Girona van rebre ahir a la tarda els seus darrers espectadors abans de tancar fins al gener. El motiu per abaixar la persiana temporalment és que el negoci porta obrint amb pèrdues des dels darrers tres mesos. El responsable de programació, Josep Maria Pallàs, explica que el principal problema és que no hi ha estrenes, perquè el sector a Estats Units està aturat. Això ha fet caure el nombre de clients fins al punt que ha obligat a tancar durant aquests mesos. «Com a molt estarem tancats fins al 31 de gener per tenir cobertura dels ERTOs, però si podem obrir abans, ho farem», assenyala Pallàs. «La clau és que es pugui traslladar de nou un missatge de tranquil·litat. Aleshores nosaltres ho tindrem més fàcil», remarca.

L'últim dia d'obertura dels cinemes va coincidir amb l'aprovació de l'estat d'alarma i el toc de queda. Per això, els responsables dels Albèniz van haver de cancel·lar la darrera sessió, perquè es feia impossible complir amb la nova normativa de tancar a les nou del vespre.