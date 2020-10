El Festival Temporada Alta avança "entre mitja hora i una hora" les seves funcions

El Festival Temporada Alta ha avançat la majoria de les funcions "entre mitja hora i una hora" per adaptar-se al toc de queda decretat pel Govern per fer front a la covid-19. En una entrevista a l'ACN, el director del festival, Salvador Sunyer, ha destacat que com a resposta a la nova normativa han "avançat tots els espectacles que no permeten que en bastant temps la gent fos fora del teatre a les 22, i que en cap cas hagi de sortir més tard de dos o tres quarts de deu". Sunyer ha precisat que volen que els espectadors "vagin tranquils". Pel que fa a les mesures, ha dit: "Dintre del panorama general déu-n'hi-do. Jo crec que és assumible i que és una situació estranya"

Sunyer ha afegit que "tot plegat no és senzill però tampoc és senzill per gaire ningú", i que "dintre de la situació general es poden fer teatre, concerts" i altres activitats de tot l'espectre cultural. Per a Sunyer, les mesures comporten "inconvenients que l'únic que porten és feina" als programadors, i perjudiquen més els usuaris que han d'anar a botigues en un horari més just "sobretot si no és en cap de setmana".

"Les coses les fem de quinze dies en quinze dies perquè és absurd prendre decisions per d'aquí molt si les coses poden canviar", ha dit Sunyer, que ha fet les adaptacions per aquesta temporalitat a l'espera de l'evolució de la pandèmia. A més ha destacat que "cada canvi és bastant complicat" perquè vol dir escriure totes les persones que tenen entrades, i són totes venudes pràcticament, i canviar-los d'horari i buscar una sortida". De fet, ha remarcat que en aquest moment "d'entrades en queden algunes, el pot petit i poca cosa més", ja que la resta és tot ple, amb un percentatge "molt alt".

Canvis en els espectacles

En concret, el Torneig de Dramatúrgia presencial i a distància començarà a les 19.30 hores en les eliminatòries d'aquest dilluns i les del dilluns vinent. L'espectacle 'Eva contra Eva', de Pau Miró, avançarà l'horari de les funcions, de manera que les representacions a Girona seran a les 17 i a les 20 hores, i a Torroella de Montgrí a les 20 hores. Pel que fa a 'Prostitución', l'espectacle d'Andrés Lima amb Carmen Machi, avança les representacions a les 19.30 hores. Igualment, les funcions nocturnes d''Un tal Shakespeare', de Cascai Teatre i 'Els gossos', de Nelson Valente, s'avancen a les 20 hores.

Així mateix, les postfuncions dels espectacles 'Turba de Mas Maiorum' i 'Explore el jardín de los Cárpatos' de José y sus Hermanas queden suspeses. El festival comunicarà directament als espectadors el canvi d'horaris i retornarà l'import de l'entrada a les persones que ho sol·licitin.

Per la seva banda, 'T'estimo si he begut', l'adaptació del llibre de relats d'Empar Moliner, ajorna les funcions previstes per aquest cap de setmana a Girona per positiu de covid-19 en tres membres de la companyia, a l'espera de trobar noves dates per poder programar aquestes funcions, que es comunicaran pròximament. Pel que fa a la representació de l'espectacle el 20 de novembre a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí es manté programat.