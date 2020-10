Ismael Colomer recolza en el terror psicològic el seu debut com a director

L'estètica del Mas Pomer que hi ha a la pista que uneix la Colònia Estabanell i Ogassa convida a fer-hi una pel·lícula de terror. Es tracta d'una casa amb elements modernistes construïda a principis de segle XX, que malgrat trobar-se en estat de semiruïna podria ser utilitzada aviat com a hotel després d'haver estat venuda.

L'actor i músic camprodoní Ismael Colomer la coneix prou bé, no en va la seva àvia hi va néixer i ell mateix hi havia jugat de petit quan uns parents la tenien arrendada. Per això durant el confinament va començar a plantejar-se seriosament una idea que feia temps que li voltava pel cap: rodar-hi un llargmetratge, la seva primera experiència com a director.

El nom de La casa del final del bosque remet directament a clàssics del gènere de por com Aquella casa al lado del cementerio de Lucio Fulci o La última casa a la izquierda de Wes Craven, però la intenció de Colomer tendeix cap al terror psicològic, més que no pas a l'splatter o a la por més explícita.

«M'agrada que l'espectador pensi» afirma un Colomer que es declara enamorat no només del terror sinó també de molts altres gèneres cinematogràfics. Aquesta és la seva primera experiència darrera la càmera, tot i que també hi actua com un dels tres principals protagonistes, acompanyat per les actrius Verónica Zaldívar i Victoria Jiménez.

La preparació del rodatge es va fer durant la primera fase de la covid-19, buscant ubicacions, completant textos i endreçant el contingut que fins aleshores formava part del projecte.

La pel·lícula es va acabar rodant a la Vall de Camprodon, en paratges de Vallter, Tregurà de Dalt o Setcases a més de l'emblemàtica casa del Mas Pomer. Els assajos amb professionals que Colomer coneixia, però també amb altres persones que només en són aficionats, van permetre tirar endavant un projecte que compta amb una mollonenca, la Tanit Santmartí com a productora i realitzadora. Aquesta jove cineasta ja ha signat el premiat documental El final de l'inici sobre els camins de la retirada durant la Guerra Civil.

Ismael Colomer és conegut sobretot com a cantant, després d'haver estat compositor i cantant dels camprodonins Entregirats primer, i més tard en solitari. Actualment està involucrat també com a cantant en el grup heavy sabadellenc Terror Mundi amb qui ha enregistrat un primer disc homònim. També se l'ha pogut veure fent papers com a actor en el programa Polònia de TV3, a la telesèrie de la mateixa cadena Com si fos ahir o en altres sèries de fora del país com en l'espanyola Amar es para siempre o la belga/holandesa Doble Hache.

La presentació de La casa del final del bosque es va fer a principis d'octubre al Casal Camprodoní, i ara Colomer espera que, malgrat les restriccions, pugui presentar-se en algun cinema de Barcelona i en cas que fos possible que tingui recorregut comercial. El final de la pel·lícula és obert per tal que si en el futur ho creu oportú, pugui tenir continuïtat.

En tot cas, els projectes de Colomer ara mateix passen per guionitzar la tragèdia real d'uns excursionistes que van perdre la vida a les muntanyes de la Vall, «sempre que les famílies hi estiguin d'acord», assenyala el director.