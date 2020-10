Puzle d'horaris per salvar (el que queda de) la cultura

Ni l'excepció al toc de queda que permet acabar els espectacles a les 10 de la nit i fer servir l'entrada com a salconduit per tornar a casa ha evitat un nou maldecap a gestors i programadors culturals. La ja malmesa indústria cultural ha destinat les últimes hores a fer i refer horaris per adaptar-se al cobrefoc, intentant quadrar agendes per complir amb la nova normativa, que afecta, per exemple, qualsevol obra de teatre, concert o pel·lícula que comenci a dos quarts de nou del vespre i s'allargui més de 90 minuts.

I és que no es tracta simplement d'avançar l'hora d'inici de les propostes en un país com el nostre, poc avesat als horaris europeus, sinó també de tenir en compte que les accions de neteja i desinfecció a què se sotmeten les sales per evitar contagis també limiten la possibilitat de programar tantes sessions diàries com es feien abans de la pandèmia i mirar de pal·liar així les limitacions d'aforament, un dels grans trasbalsos d'un sector que s'ha pres molt seriosament les mesures de seguretat, amb controls de temperatura, circuits d'entrada i sortida i distància entre espectadors.

Dels primers a trobar-se amb canvis van ser ahir els espectadors del Torneig de Dramatúrgia del festival Temporada Alta, que se celebra religiosament els dilluns a les vuit a la sala La Planeta de Girona des de fa deu edicions. Ahir, però, ja va haver de començar trenta minuts abans perquè tothom pogués tornar a temps i el mateix passarà el dia 2.

De moment, el festival ha alterat la programació per als pròxims quinze dies, amb canvis d'hora de les funcions i cancel·lacions de les activitats paral·leles. Les funcions d' Eva contra Eva aquest dijous a Girona seran a les 5 (la prevista inicialment per a les 6) i 8 (l'anunciada inicialment per a les 9.30) i la de Torroella de Montgrí, diumenge, començarà a les 8. Prostitución, que es veurà al Municipal el 6 i 7 de novembre, avança les representacions una hora (a les 7.30) per evitar anar més enllà de les deu, i les funcions nocturnes d' Un tal Shakespeare de Cascai Teatre del 6 i 7 de novembre a La Planeta s'avancen a les 8, mentre que la de la tarda del 8 es manté en l'horari previst. Els gossos de del 7 de novembre al Teatre de Salt s'avança també a les 8.

D'altra banda se suspenen les postfuncions dels espectacles Turba de Mas Maiorum i Explore el jardín de los Cárpatos de José y sus hermanas previstes pel 30 d'octubre i 6 de novembre, respectivament.

A més, les representacions d'aquest cap de setmana a Girona de T'estimo si he begut s'han ajornat per tres casos positius de covid a la companyia, a l'espera de trobar noves dates per poder programar aquestes funcions. La representació del 20 de novembre a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí es manté.

També Olot estava ultimant ahir els detalls per avançar la seva programació cultural, ja que espectacles com Hedy-Lamarr, que es representa divendres al Teatre Principal a partir de les 9 de la nit, són ara mateix impossibles de dur a terme.

Lloret de Mar, avançant mitja hora l'inici del Memento de Mayte Martín (30 d'octubre) o Roses són altres ajuntaments que han preferit adaptar-se als dictàmens del Procicat en lloc de suspendre les activitats culturals i tancar els teatres, com va anunciar Figueres dissabte passat.

Pel que fa a les sales de cinema, que amb les restriccions imposades fa dues setmanes ja havien perdut la sessió de les deu perquè les projeccions no podien anar més enllà de les onze de la nit, també han començat a canviar els seus horaris.

El cinema Truffaut de Girona, que sempre aborda l'accés a la cultura des de la militància -va ser dels primers a reprendre l'activitat al juny-, va anunciar ahir que per poder mantenir els quatre passis diaris, a partir d'aquest divendres oferirà una sessió als migdies, entre dues i tres de la tarda. El primer passi serà el 30 a un quart de tres amb Regreso a Hope Gap.