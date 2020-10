Cinemes que han sobreviscut a una guerra i a dues pandèmies

Van néixer abans de la dictadura de Primo de Rivera i han sobreviscut a la Guerra Civil, el franquisme i a dues pandèmies: la de la grip espanyola, el 1918, i la del coronavirus, que ha sacsejat de ple la indústria cinematogràfica. Han estat testimoni de les turbulències que han passat dins i fora del pati de butaques, i per ara, aguanten l'embat, per això l'Acadèmia del Cinema Català va homenatjar ahir tretze sales de cinema centenàries que encara estan en actiu, com el Mundial de la Bisbal d'Empordà, el Casal Camprodoní, el Comtal de Ripoll i el Catalunya de Ribes de Freser.

Coincidint amb el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, l'Acadèmia els va entregar una placa commemorativa i ha recollit la seva història en un catàleg digital que ha anat a càrrec del periodista Toni Vall.

A més dels quatre gironins, Vall ha documentat la trajectòria del cinema Bosque de Barcelona, el Centre Parroquial d'Argentona, la Sala Mozart de Calella, La Calàndria del Masnou, el Foment Mataroní de Mataró, els cinemes Imperial de Sabadell, el Catalunya de Terrassa i el Prado i el Retiro, els dos de Sitges.

El cinema en actiu més antic de Catalunya (i un dels més veterans de l'Estat) és el de Ribes de Freser, que es va inaugurar el 1900 sota el nom de Teatre Taga. Durant els anys 20 i 30 va acollir teatre, concerts, ball i sessions de cinema mut animades per una pianola i no era, de fet, l'única opció pels espectadors del poble, que també podien veure pel·lícules a la Cooperativa. No va ser fins al 56 que va adoptar el nom actual, Cinema Catalunya, sota la propietat d'Eugeni Casals. Des del 2009, la gestió de l'espai és en mans de l'associació dels Amics del Cinema de la Vall de Ribes, en col·laboració amb l'Ajuntament.

També al Ripollès, però a Camprodon, hi ha el Casal Camprodoní, que va començar les projeccions el 1907, tot i que ja havia collit una sessió precinematogràfica el 1899. S'hi van exhibir diapositives en blanc i negre amb llanterna màgica que van tenir tant d'èxit que una setmana més tard se'n va fer una altra, aquest cop en color, segons el catàleg de l'Acadèmia.

El tercer cinema centenari de la comarca és el de Comtal de Ripoll, obert el juliol de 1917 i que, en els seus inicis, a més de sessions de cinema també va ser escenari de teatre, ball, conferències i mítics polítics. Des del 1998 el gestiona l'empresa Circuit Urgellenc, que aquest estiu arran de la crisi sanitària ha impulsat una campanya per salvar els cinemes de poble.

En el cas del Mundial de la Bisbal d'Empordà, va néixer de la passió pel setè art del propietari de la fàbrica de taps de suro de Can Mercader. Les primeres projeccions van ser al pati de la fàbrica, el 1912, abans de remodelar una de les naus industrials per convertir-la en un cinema amb cafè. Va tancar les portes l'any 79 i el 86 va passar a ser municipal, fet que va permetre encarregar una reforma completa. Va reobrir el 2007, convertit en sala teatral i de cinema.