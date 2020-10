El Pot Petit torna al format íntim i debuta en el teatre de titelles a Temporada Alta

El Pot Petit debuta avui en el teatre de titelles amb l'estrena de Les aventures del lleó vergonyós, un espectacle amb tanta demanda de públic que ha obligat el festival Temporada Alta a programar nou funcions en tres dies al Teatre de Salt. El grup, un dels més exitosos de la música familiar a casa nostra, ja va omplir l'any passat dues vegades la sala gran de l'Auditori de Girona, en un context molt diferent a l'actual, sense límits d'aforament a la sala.

Ara, però, després d'anys de concerts multitudinaris, els gironins adapten un personatge emblemàtic de la seva discografia i impulsar una funció de format més íntim amb música en directe pensat per a nens d'entre 2 i 5 anys. La directora artística d'El Pot Petit, Helena Bagué, explica que volien «tornar a notar aquesta cosa molt íntima, amb un actor, una actriu, cantants i titellaires, i un músic».

Per a la seva primera incursió en les titelles, el grup s'agafa al personatge emblemàtic del lleó per descobrir les seves emocions, incloent un tigre que té por, un cavall que li costa gestionar ràbia, un hipopòtam que està trist o un gall que representa alegria.

«És un viatge a través de les emocions dels personatges vestit amb música», explica Bagué, que precisa que sempre intenten trencar «estereotips» que venen de fer anys amb l'objectiu de «normalitzar» aquestes sensacions.

En l'espectacle Les aventures del lleó vergonyós, a diferència dels anteriors, han creat primer la dramatúrgia i, posteriorment, s'han fet les cançons i els arranjaments.

Amb una trajectòria de més de deu anys en el sector, El Pot Petit ha fet més d'un miler de concerts i ha produït quatre discos, dels quals se n'han venut més de 20.000 còpies, i els seus vídeos ja passen els 75 milions de visualitzacions a YouTube. Conscients de l'èxit de la seva iniciativa, la directora artística de la banda, que beu de la tradició de l'animació infantil, afirma que viuen amb «il·lusió, agraïment i amor infinit» el suport del públic.



Sis propostes familiars

El del Pot Petit és el primer espectacle de la programació familiar de Temporada Alta d'enguany. En total, s'han programat sis propostes exclusivament pensades per a famílies, una d'elles dins de la programació A Distància.

Per als més menuts arriba La lluna en un cove (un espectacle incomprès), l'últim espectacle de La petita Malumaluga, que després de girar per mig món visitaran per primer cop Temporada Alta amb tres funcions previstes pel 8 de novembre.

La Banda també serà Temporada Alta amb un viatge poètic a través de la imaginació. La companyia de Mercè Vila Godoy i Glòria Sirvent Cortés presenta el 15 de novembre El meravellós viatge de la Lea, un viatge per l'univers d'una nena de 5 anys en paral·lel a un viatge en caravana d'una família.

La Bleda torna a Temporada Alta amb un muntatge sobre les vacances en roulotte inspirat en el món poètic de Jaques Tati, Mon petit souvenir, que es podrà veure el 6 de desembre.

L'imaginari artístic de Picasso vist a través de la dansa i el circ és la proposta dels andalusos La Maquiné, que mostraran el 8 de desembre per primer cop a Catalunya Acróbata y arlequín, un espectacle multipremiat que combina cant i música en directe amb titelles, coreografies meravelloses i una escenografia i unes projeccions de somni.

Pel que fa a la programació virtual, el col·lectiu Agrupación Señor Serrano presenta Projecte Olympus. Volum 1: Prometeu, una aproximació als mites grecs amb figures de Lego. Es podrà veure el 14 de novembre en cinc funcions a través de la plataforma Zoom.