La Fundació Dalí decideix tancar tots els museus durant el mes de novembre

Els tres museus gestionats per la Fundació Dalí, el de Figueres, Púbol i Portlligat, tancaran el proper dilluns i durant tot el novembre per les mesures aprovades per les autoritats sanitàries catalanes i franceses per combatre la pandèmia de la covid-19.

Segons indiquen en un comunicat, la decisió respon al confinament perimetral de Catalunya durant quinze dies i el dels seus municipis els propers dos caps de setmana, així com les mesures adoptades per les autoritats franceses. El museu podia mantenir les portes obertes malgrat les restriccions del Govern, restringint l'aforament al 33%.