El museu més antic de la ciutat de Girona llueix la seva veterania

En petit comitè i enmig de les noves restriccions per mitigar la propagació del coronavirus, però el museu més antic de la ciutat de Girona va celebrar ahir els seus 175 anys d'història. Amb la inauguració de l'exposició que resumeix el llarg recorregut del museu, la seu a Girona del Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) va encetar la commemoració amb una exposició al claustre de Sant Pere de Galligants, la primera de les diverses activitats previstes al llarg de tot l'any. L'efemèride, assenyalen des del Departament de Cultura i del MAC, obre una nova etapa en el museu, emprenent la reforma de l'edifici i la remodelació de l'exposició permanent, que presenta els objectes arqueològics, des de la prehistòria fins a l'època medieval, recuperats en les excavacions de les comarques gironines.

En un acte celebrat a porta tancada que va comptar, entre d'altres, amb la presència de la consellera de Cultura, Àngels Ponsa i representants de l'Ajuntament, el museu va inaugurar una mostra que, a través de set àmbits i amb el suport d'un centenar de fotografies i dibuixos, proposa un recorregut per la història d'un museu que ha tingut una continuïtat ininterrompuda des que es va fundar el 1845. L'exhició es pot visitar, perquè els museus són dels pocs equipaments culturals que s'han salvat de les noves mesures contra el virus.

Seminaris, conferències i activitats per a tot tipus de públic (escolars, famílies i també especialistes) continuaran amb la commemoració del 175è aniversari, en què també hi ha prevista per a l'abril del 2021 l'exposició El temps de la memòria: tresors del Museu d'Arqueologia de Catalunya a Girona a la nau central del monestir benedictí amb les peces més rellevants de les col·leccions de la història del museu, i la producció d'un audiovisual amb la història de l'edifici, un exponent del romànic català.



Des de 1845

La història de l'equipament cultural es remunta al 30 d'octubre de 1845, quan la Comisión Provincial de Monumentos va fundar el Museo Provincial de Antigüedades y de Bellas Artes, origen de l'actual Museu d'Arqueologia de Catalunya a Girona. Instal·lat a les dependències de l'Institut Provincial -l'actual seu del Museu d'Història i de l'Arxiu Municipal de Girona-, el que és un dels museus més antics del país va començar la seva trajectòria ingressant les peces procedents de les excavacions fetes a Empúries el 1846.

No va ser fins al 1857 que el bisbat va cedir part de Sant Pere de Galligants a la Comissió de Monuments, que hi va instal·lar el museu un cop avançada la restauració del claustre i la construcció del sobreclaustre. El museu va orbir al públic el dia de sant Narcís de 1870, però l'església de Sant Pere va continuar en mans del bisbat i en culte fins al juliol de 1936.

El gener de 1939 el Museu provincial va ser incorporat, per ordre ministerial, al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos com a Museo Arqueológico Provincial de Gerona. El 4 d'agost del mateix any va obrir de nou les portes, amb la nau de l'església condicionada com a espai expositiu.

L'any 1979 els fons artístics medievals i moderns del museu es van traslladar al Palau Episcopal de Girona amb la creació del Museu d'Art de Girona, i la secció d'arqueologia es va quedar al monestir benedictí que, després d'una breu remodelació, va reobrir el 81 com a Museu Arqueològic de Sant Pere de Galligants.

Al 92 es van traspassar els museus i funcions museístiques de la Diputació de Girona a la Generalitat i va ser llavors quan el Museu Arqueològic de Sant Pere de Galligants es va convertir la seu a Girona del MAC.