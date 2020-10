La segona onada s'endú la cultura

La segona onada de la pandèmia es va endur ahir per davant tota l'activitat prevista en auditoris, teatres i sales de cinema, abocant-los a un nou tancament fins a encara no se sap quan, tot i l'anunci de la durada inicial de la mesura per quinze dies. Amb l'única excepció dels museus, galeries d'art i sales d'exposicions –que podran acollir un 30% del seu aforament màxim– i de les biblioteques –que tornen a aquells dies de primavera en què només podien ser porta d'entrada i sortida per al préstec de llibres–, el fos a negre torna des d'avui a un sector que ha sumat a la seva extrema fragilitat endèmica l'impacte d'un virus que el debilita dia rere dia.

Ni la declaració fa unes setmanes de la cultura com a bé essencial ni l'excepció al toc de queda que permetia acabar els espectacles a les deu de la nit i fer servir l'entrada com a salconduit per tornar a casa ho han pogut evitar. La consellera de Cultura, Àngels Ponsa, va defensar que el departament «ha lluitat fins al darrer moment» per minimitzar el cop, però que s'hi han vist obligats per les dades sanitàries. Va reconèixer que era «un dia difícil» pel sector però es va mostrar esperançada en què es pugui recuperar l'activitat d'aquí a dues setmanes.

Els teatres van valorar com «una molt mala notícia» les mesures, però van celebrar que el tancament s'acompanyi d'un pla de rescat de 17,2 milions d'euros, tot i que consideren que hauria de ser superior. La presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca), Isabel Vidal, va lamentar que «el públic ens ha respost i ara ens tornem a quedar sense el públic i necessitem ajuda i un canvi estructural del sistema teatral i cultural a Catalunya».

El festival Temporada Alta, gran motor de les arts escèniques a les comarques gironines, va acollir ahir les seves últimes funcions al Teatre de Salt i al Municipal de Girona –amb Ponsa a la sala– i va anunciar la suspensió de les representacions i altres activitats presencials, de moment per als propers quinze dies, amb un retorn automàtic de l'import de les entrades. El director del festival, Salvador Sunyer, va evitar carregar contra una situació que «empipa i sap greu» i va anunciar que de moment, la resta del festival es manté. «No ens han donat data, però el que no farem és tancar les coses abans que les tanquin», va expressar.

Tot i que va descartar allargar el festival fins l'any que ve, si que va explicar que algunes de les propostes podrien resituar-se més enllà del 8 de desembre, la data marcada com a cloenda. En el cas de les produccions internacionals, com Història d'un senglar (o alguna cosa d'en Ricard) que dirigeix l'uruguaià Gabriel Calderón, va explicar que el director viatja avui des de Llatinoamèrica per començar els assajos. «Si no ho podem fer en directe, ho gravarem i ho retransmetrem en línia», va afirmar.

I és que el festival aposta per la seva branca virtual, A Distància, dissenyada des de fa mesos com un salvavides, un pla B per si arribava una situació com l'actual, i n'ampliarà l'oferta amb tot allò que estiguin «en condicions econòmiques i tècniques de poder fer». Tota aquesta programació serà de pagament perquè «el teatre té el mateix valor que una dorada o que un filet».

Així, alguns dels espectacles que s'havien de representar de forma presencial s'enregistraran per incloure'ls en el catàleg virtual, com el muntatge familiar que El Pot Petit va tenir temps d'estrenar ahir i que tenia nou funcions previstes en tres dies, o bé s'emetran en línia en directe, com el Torneig de Dramatúrgia previst per dilluns.

«L' streaming no és més que una tireta en aquesta ferida immensa», va afegir, assegurant que l'únic objectiu de l'organització és mantenir el contacte amb el públic i garantir que els treballadors implicats «puguin continuar treballant i cobrant». En aquest sentit, va reiterar que les produccions cancel·lades es pagaran igualment perquè «la gent ha estat treballant i assajant».

Pel que fa a les sales de cinema, que amb les restriccions imposades fa dues setmanes ja havien perdut la sessió de les deu, i amb el toc de queda van haver de canviar de nou els seus horaris, també veuen la decisió de la Generalitat com «un desastre» perquè «compromet tots els esforços de programació que estaven fets» i pel que fa als cinemes, les estrenes previstes. Cinemes com el Truffaut de Girona, que avui havien d'estrenar una sessió a les dues del migdia per ampliar el seu horari, ni tan sols l'han pogut posar en marxa, i d'altres com l'Albèniz, ja va abaixar la persiana diumenge fins al gener.

El president del Gremi de Cinemes, Camilo Tarrazón, va urgir Cultura a fer arribar els ajuts «el més ràpid possible» perquè «el sector cultural està trinxat amb situacions molt complicades, d'extrema necessitat i els perjudicis es van acumulant».

El sector de la música en directe, molt tocat pel tancament de les sales de concerts des de fa vuit mesos, també critiquen que les mesures aprovades ahir «no incloguin cap tipus d'excepció, com els concerts a l'aire lliure, que són totalment segurs», segons gerent de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), Carmen Zapata.