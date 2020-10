Edicions Vitel·la recupera, 119 anys després, el primer llibre de Víctor Català

Els dibuixos d'Enric Casasses que il·lustren els poemes Cant d'agost i Cant d'octubre (sic).

Els dibuixos d'Enric Casasses que il·lustren els poemes Cant d'agost i Cant d'octubre (sic). edicions vitel·la

Víctor Català va debutar l'any 1901 amb Lo cant dels mesos, un petit poemari de catorze poemes escrits durant el dol per la mort de la seva àvia. Tot i que més endavant, el 1951 i el 1972, els poemes van ser inclosos en les Obres Completes de l'escriptora, el recull no s'havia tornat a publicar-se en solitari. Ara, 119 anys després, l'empordanesa Vitel·la Edicions acaba de reeditar el primer llibre de Caterina Albert (L'Escala, 1869 - 1966) en una edició a cura del poeta Enric Casasses, que també s'ha encarregat del pròleg i de les il·lustracions que acompanyen els versos d'aquella jove escriptora.

Escrits entre el març i l'octubre del 1900 per «una dona de trenta-un anys dominada per la passió de l'ofici d'escriure», com la defineix el recent premi d'Honor de les Lletres Catalanes al pròleg, els poemes de Lo cant dels mesos són plens de natura, perquè en dedica un a cada mes de l'any, i de musicalitat.

«Víctor Català, quan escriu, sap quina música vol que soni», remarca Casasses, gran especialista en la literatura de l'escalenca, de la qual encara queden secrets per descobrir.

De fet, els poemes dels mesos van precedits per uns versos introductoris sense títol, en què Albert presenta el protagonista del llibre, el cant, mentre que al final, un cop tancat l'any, un altre poema intitulat afirma la funció clau de la natura i anuncia l'acabament de tot.

A més del pròleg del poeta, l'edició de Vitel·la recupera també un text de la mateixa escriptora de 1948 en què detalla la gènesi del llibre, i inclou un apèndix amb uns apunts personals de quan Casasses tenia que evoquen la triple personalitat de l'autora -Caterina Albert, el nom de ploma Víctor Català i la senyora de Can Ponton- a partir de les anècdotes que li explicava un membre de la seva família empordanesa, Llorenç Bosch, un avi dels seus cosins però que li feia plenament d'avi quan era a l'Escala i que havia tingut tractes comercials amb Caterina Albert.

Aquest no és el primer treball conjunt de Vitel·la i Casasses per recuperar l'obra poètica de Català, coneguda sobretot per la seva narrativa.

Després d'haver treballat en una exposició conjunta emmarcada dins l'Any Caterina Albert, l'editora i llibretera Gemma Garcia i Enric Casasses ja van publicar l'any 2018 Llibre Blanc-Policromi-Tríptic, el segon poemari de l'autora que, com Lo cant dels mesos tampoc s'havia tornat a reeditar mai després que sortís el 1905, el mateix any que Solitud, la seva obra més coneguda i llegida.

Garcia es felicita per la unió dels dos mons, el d'Albert i el de Casasses, «que com es veu en les il·lustracions, comparteixen referents com el Mediterrani i el paisatge del Montgrí».

L'editora ja avança que aquesta podria no ser la darrera col·laboració amb Casasses per rescatar més poesia de Víctor Català perquè el poeta segueix treballant amb material de l'arxiu que va deixar.