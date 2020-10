Els museus Dalí tancaran tot el novembre per les restriccions

Els tres museus Dalí tancaran durant tot el mes de novembre pels confinaments imposats a Catalunya i França aquests dies per combatre la propagació del coronavirus. Després de plantejar-se tancar un cop acabada la temporada d'estiu, la Fundació Gala-Salvador Dalí havia anunciat la seva intenció de mantenir oberts durant la tardor i l'hivern els tres vèrtexs del triangle dalinià, que són el Teatre-Museu Dalí de Figueres, la casa de Portlligat i el castell de Púbol. Finalment, però, els tres museus tancaran les portes dilluns 2 i, per ara, durant tot el novembre «en consonància amb les mesures adoptades per les autoritats sanitàries per fer front a la pandèmia de la covid-19», ja que dificulten la mobilitat del seu públic potencial actualment, el de proximitat d'una banda i l'altra de la frontera.

La decisió es va anunciar ahir, coincidint amb les noves restriccions decretades a Catalunya per l'evolució alarmant de la crisi sanitària -tot i que les mesures permeten que els museus i sales d'exposicions obrin al 30% de la seva capacitat màxima-, ja que tant el confinament perimetral de Catalunya durant quinze dies i el dels municipis els caps de setmana, com les mesures adoptades per les autoritats franceses «desaconsellaven mantenir els museus oberts».



Pendents de l'evolució

La institució remarca que, com ha anat fent fins ara, «seguirà de prop l'evolució dels paràmetres que intervenen en la gestió museística», i es planteja reprendre l'activitat als tres museus a partir del desembre, «si les circumstàncies ho permeten».