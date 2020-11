Mor Sean Connery, l'etern James Bond

A l'esquerra, Connery com a James Bond, a la dreta, durant el nomenament, el 2000, com a cavaller.

A l'esquerra, Connery com a James Bond, a la dreta, durant el nomenament, el 2000, com a cavaller. DDG/Reuters

L'actor escocès Sean Connery, una de les últimes grans llegendes del cinema, immortalitzat pel seu rol d'agent secret James Bond, va morir ahir als 90 anys a Les Bahames, on es trobava de vacances. Connery, que es va retirar fa anys de la gran pantalla, deixa un llegat il·lustre de pel·lícules com Robin i Marian (Richard Lester, 1976), Els Intocables d'Elliot Ness (Brian De Palma, 1987) o les seves grans col·laboracions amb el director Sidney Lumet, com El delicte (1973). L'actor va guanyar un Oscar a Millor Actor Secundari, precisament per la seva aparició a Els Intocables, dos premis Bafta de l'Acadèmia del Cinema Britànic i tres Globus d'Or.

Nascut el 25 d'agost de 1930 al barri popular de Fountainbridge, a l'oest d'Edimburg, Thomas Sean Connery és considerat una de les grans estrelles del cinema contemporani i, per alguns, l'actor que millor ha sabut interpretar l'icònic James Bond, paper que va interpretar en un total de set pel·lícules. Va abandonar l'escola amb 14 anys per començar a treballar en oficis tan dispars com el de paleta o el de polidor de taüts. Més tard també es va unir a la Marina Real del Regne Unit i va exercir de model.

Precisament l'any 1953, quan tenia 23 anys, va participar en l'elecció de Míster Univers, en una gala celebrada a Londres. Va ser sobre la passarel·la on va cridar l'atenció d'un director teatral que no va dubtar a oferir-li un paper al musical South Pacific. A partir d'aquí va iniciar la seva trajectòria en el món del setè art, adoptant ja el nom artístic de Sean Connery. Va actuar en diverses pel·lícules i uns quants programes de televisió, com el popular Requiem for a heavyweight, de Rod Serling, de la BBC. El 1957 va actuar a La frontera del terror, de Terence Young, i un any més tard a Brumas de inquietud, de Lewis Allen. En els seus primers passos com a actor també va intervenir en pel·lícules com Tarzan's Greatest Adventure de John Guillermin (1959) o The Frightened City de John Lemont (1961) entre d'altres.



El primer James Bond

Va ser el 1962 quan Sean Connery va sortir definitivament de l'anonimat gràcies al seu paper a Dr. No de Terence Young, la primera pel·lícula de la reeixida saga protagonitzada per James Bond i que adaptava a la pantalla gran la novel·la homònima d'Ian Fleming. Aquest film, en el qual l'actor escocès donava vida a l'icònic agent secret britànic, el va catapultar a la fama. Connery va seguir donant vida a l'agent en les sis pel·lícules següents de la saga, l'última de les quals, Mai diguis mai més d'Irvin Kershner (1983).

Lluny d'encasellar-se en el paper de l'agent 007, Sean Connery va treballar en altres films al llarg d'aquells anys, entre els quals El día más largo (1962), Marnie, d'Alfred Hitchcock (1964), La colina, de Sidney Lumet (1965), l'adaptació de la novel·la d'Umberto Eco El nom de la rosa de Jean Jacques Annaud (1986), Els intocables d'Eliot Ness de Brian de Palma (1987) o La Roca de Michael Bay (1996). Va treballar en més de 70 pel·lícules fins que el 2006 va anunciar que es retirava.

Implicat políticament en la causa independentista escocesa, Sean Connery va aprofitar la cerimònia en la qual la reina Isabel d'Anglaterra el va nomenar cavaller, l'any 2000, per aparèixer en públic amb el kilt escocès.

Sean Connery estava casat des de 1975 amb la pintora francesa Micheline Roquebrune, després de divorciar-se de l'actriu australiana Diane Cilento, el 1973, amb qui va tenir un fill, Jason Connery, dedicat també a la interpretació.