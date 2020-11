El 32è Festival de Cinema de Girona farà una entrega de premis telemàtica

El 32è Festival de Cinema de Girona dobla aquest any el nombre de pel·lícules a concurs, passant de les 241 que van anar a concurs el 2019 a les 500. Procedeixen d'una cinquantena de països i s'han escollit entre les més de 2.000 que es van presentar al procés de selecció.

Les noves restriccions per la covid-19 han obligat a suspendre les projeccions previstes entre el 3 i el 7 de novembre als cinemes Albéniz i a la Fundació Valvi, però tot i això, el festival tindrà palmarès. Això sí, l'entrega de premis –que se celebrarà el dia 7- serà telemàtica. En paral·lel, també se celebrarà el Festival dels Infants. Dedicat als alumnes de la demarcació, l'activitat es farà via 'streaming' amb uns 4.500 estudiants.

Entre les pel·lícules que es presenten en aquesta 32a edició hi ha cinc llargmetratges, 80 documentals, 250 curtmetratges, 60 videoclips i 95 videocreacions. Entre els apartats del festival destaca el 'Powerful women', que posa la dona al centre d'atenció. I més en concret, com subratlla l'organització, "les superdones de la vida quotidiana". En aquest apartat hi competeixen sis pel·lícules.

'Matriochkas', un curtmetratge belga dirigit per Bérangère Mc Neese, tracta de la vida d'una jove adolescent i va ser escollit millor curt de ficció al seu país; 'Sex Talk', dirigida per Patricil Complex, de Barcelona, se centra en la temàtica de la intimitat i la sensualitat que van pujant de to per mitjà d'una xerrada; el curtmetratge espanyol 'The will be monsters', dirigit per Carlota Pereda (Goya al millor curtmetratge de ficció el 2019); 'Traslasierra', procedent dels Països Baixos i dirigit per Raquel Kurpershoek (guanyadora de la tercera edició del concurs Made in Huelva), amb un commovedor documental en el que dos mons aparentment oposats, el del cant flamenc i el llenguatge de signes, formen una emocionant simbiosi. El curtmetratge espanyol 'Beef', de Ingride Santos, amb un gran nombre de premis i amb la temàtica d'una estudiant que s'enfronta a la seva professora. I 'Henet Ward', procedent d'Egipte i dirigida per Morad Mostafa, que narra el drama d'una refugiada sudanesa.

Pel que fa a documentals, entre els que s'han presentat a concurs hi ha 'Los últimos de la Mejana' (que posa en relleu la gran importància de la natura), del director de cinema navarrès Patxi Uriz. O el documental 'Hijos de la Tierra', codirigit per Uriz, va guanyar els premis Goya 2016. A més, competeix un documental amb segell clarament gironí: 'El sentido del cacao: en busca del gusto perdido', on el pastisser Jordi Roca fa recuperar l'olfacte i el sabor a persones amb aquesta discapacitat.

Dins els films seleccionats en aquest 32è festival hi ha el documental 'Costante i el Floridita de Hemingway' (dirigit per Ramon Vilaró) o 'Noche de vino tinto' (del director hispano-portuguès José María Nunes) i la videocreació 'Something dies inside me' (dirigida per Gabriel Moran). També concorren a concurs 'Displaced' (d'Alex Mendez), l'MP4 de ficció 'L'Eremita nella notte' (del director italià Rodolfo Lissia) i el curt també de ficció 'Lo que quiero' (de Marc Vilalta).

Entre els seleccionats s'hi troben també altres propostes com 'Kairos' (del director Enric Llinàs), el documental 'Diàlegs amb el Mar' (dirigit per Maria Velasco) o 'El sentit de la vida' (un conjunt de curtmetratges abstractes i poètics centrats en els somnis).



En 'streaming' i amb més de 4.500 estudiants

El Festival dels Infants se celebrarà de nou, dedicat als alumnes de les escoles de les comarques de Girona, en aquesta edició en un format diferent. L'activitat es farà via 'streaming' en temps lineal i els més de 4.500 estudiants que s'han apuntat decidiran el guanyador de la secció Joventut i Infància del Girona Film Festival. Hi haurà quatre guanyadors, un per a cada grup d'edat.

El director del Festival, Lluís Valentí destaca "la necessitat de fomentar la cultura i de fer-la forta i molt més en un moment tant complicat com l'actual". El festival, entre d'altres, compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Girona, la Diputació, la Generalitat, l'Institut Català d'Empreses Culturals (ICEC) i el Ministeri de Cultura.



El més antic després de Sitges

El Festival de Cinema de Girona és el més antic a Catalunya després del de Sitges. Segons un estudi recent, que inclou dades d'entre el 2014 i el 2018, en aquests quatre anys es van presentar al festival un total de 14.269 pel·lícules, de les quals 1.200 van ser seleccionades i projectades a la ciutat.

El 66% de les pel·lícules presentades són estrangeres, mentre la resta provenen de l'estat espanyol, i en total hi hagut representació d'un centenar de països. Estats Units, França, Itàlia i Iran encapçalen la participació, seguits d'Itàlia, Alemanya, Mèxic i Israel. L'any passat es van presentar 241 pel·lícules d'uns 50 països.

Pel que fa al talent present a Girona, l'edat mitjana és de 34 anys. L'esdeveniment s'orienta bàsicament al talent emergent i jove.