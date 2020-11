'¿Puedes oírme?', sobre Jaume Plensa, millor pel·lícula, documental i director al festival argentí Arte Non Stop

El documental '¿Puedes oírme?', de Pedro Ballesteros, sobre l'artista Jaume Plensa, ha triomfat al festival argentí Arte Non Stop amb cinc guardons: millor pel·lícula, millor documental, millor direcció i millor fotografia i un guardó especial del festival a Jaume Plensa. En aquest mateix certamen, el documental 'Salvador Dalí.

Diaris de Joventut. 1904-1929', produït per la Fundació Gala-Salvador Dalí, ha estat guardonat amb dos premis en la categoria de pel·lícula documental: millor guió, per Montse Aguer, directora dels Museus Dalí, i David Pujol, guionista i director del documental, i millor producció.

El documental '¿Puedes oírme?' viatja arreu del món de la mà de l'escultor Jaume Plensa i de les seves obres, i s'endinsa en l'univers de Plensa, en les seves instal·lacions i també en la seva filosofia i reflexions sobre l'art i l'espai públic.

En declaracions a l'ACN, Ballesteros va assegurar que '¿Puedes oírme?' "no és una biografia, sinó un documental construït amb idees" que retrata un moment determinat de la vida de Jaume Plensa entre febrer de 2018 i juliol de 2019.

Per altra banda, el documental 'Salvador Dalí. Diaris de Joventut. 1904-1929', produït per la Fundació Gala-Salvador Dalí, ha estat guardonat al mateix certamen amb dos premis en la categoria de pel·lícula documental: millor guió, per Montse Aguer, directora dels Museus Dalí, i David Pujol, guionista i director del documental, i millor producció. El documental, realitzat per DocDoc Films, retrata des del naixement de Salvador Dalí, l'any 1904, fins al 1929, quan Figueres, Barcelona, Madrid i París van esdevenir les geografies i les escenografies del geni empordanès.

El fil argumental del documental es basa en l'autobiografia 'La Vida Secreta de Salvador Dalí'. Mostrant documentació sobre Dalí i la seva obra, alguna inèdita, explica aspectes claus del jove pintor empordanès: la infantesa, marcada per la mort del seu germà, els primers estudis d'art a Figueres, l'estada a la Residencia de Estudiantes, a Madrid, on coneixerà Federico García Lorca i Luis Buñuel, i el viatge a París que li permetrà establir contactes amb artistes com Miró, Picasso i els components del grup surrealista. Així mateix, descriu la seva evolució artística. El documental inclou nombrosos documents audiovisuals i fotogràfics tant públics com privats.

El documental es difondrà en sales de cinema a partir del mes de gener i posteriorment en cadenes televisives.