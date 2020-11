El Festival de Cinema de Girona manté la competició i anul·la les projeccions

Després d'haver ajornat la seva celebració el passat mes de setembre, la 32a edició del Festival de Cinema de Girona s'ha tornat a veure afectada per les restriccions sanitàries vigents a tot Catalunya. Per aquest motiu, l'organització ha decidit mantenir la competició, tot i que s'ha vist obligada a cancel·lar les projeccions que havien de tenir lloc aquesta setmana als cinemes Albèniz. Segons va informar ahir el festival, aquesta edició ha doblat el nombre de produccions que hi participen en relació amb l'edició del 2019, passant de 241 a 490 seleccionades, de les més de 2.000 que es van presentar, provinents d'una cinquantena de països.

Tot i la impossibilitat de fer cap acte presencial, el festival manté el concurs i els premis, que decidiran els jurats de cadascun dels apartats, formats per cineastes, músics, productors, compositors i representants de professions diverses. D'aquesta manera, el palmarès es donarà a conèixer en un acte virtual el pròxim dissabte 7 de novembre i està previst organitzar al desembre un esdeveniment especial als Albèniz «si les circumstàncies ho permeten».

Entre els apartats del festival, enguany destaca el Powerful women. Es tracta d'una secció dedicada «a les superdones de la vida quotidiana», segons destaca l'organització. En aquest apartat hi participaran un total de sis produccions: Matriochkas, un curtmetratge belga dirigit per Bérangère Mc Neese, que tracta de la vida d'una jove adolescent; Sex Talk, dirigida per Patricil Complex, de Barcelona, centrada en la temàtica de la intimitat i la sensualitat que van pujant de to al llarg d'una conversa; el curtmetratge espanyol The will be monsters, dirigit per Carlota Pereda (guanyadora del Goya al millor curtmetratge de ficció el 2019); Traslasierra, procedent dels Països Baixos i dirigit per Raquel Kurpershoek. El curtmetratge espanyol Beef, d'Ingride Santos, amb un gran nombre de premis i amb la temàtica d'una estudiant que s'enfronta a la seva professora. I Henet Ward, de la directora egípcia Morad Mostafa, sobre el drama d'una refugiada sudanesa. El festival ha seleccionat per aquesta edició 5 llargmetrages, 80 documentals, 250 curmetratges, 60 videoclips i 95 videocreacions.



El gust de Jordi Roca

Pel qu fa als documentals que seran presents en aquesta edició del festival, destaca El sentido del cacao: en busca del gusto perdido, en el qual el reboster Jordi Roca fa recuperar l'olfacte i el sabor a persones amb aquesta discapacitat. També competiran al certamen els documentals Los últimos de la Mejana, del director navarrès Patxi Uriz i Hijos de la Tierra, codirigit pel mateix Uriz amb Axel O'Mill, que el 2016 va ser distingit pels premis Goya, en la categoria de Millor Curtmetratge Documental. També destaquen els documentals Costante i el Floridita de Hemingway, de Ramon Vilaró i Noche de vino tinto, de l'hispano-portuguès José María Nunes, la videocreació Something dies inside me, dirigida per Gabriel Moran i Displaced, d'Alex Mendez.