Lara Díez passa a la semifinal del X Torneig de Dramatúrgia en un combat virtual

Els espectadors del X Torneig de Dramatúrgia han escollit Lara Díez com a la tercera semifinalista amb el seu text 'Khwam Sukh Rodríguez'. Es tracta d'una parella que esperen un fill i decideixen explicar-se secrets que havien mantingut ocults fins en aquest moment.

El text el van interpretar Ramon Pujol i Mònica Almirall en un combat que els espectadors van poder seguir des de casa a través de la senyal que va oferir en directe el festival Temporada Alta. A més, el públic va poder votar per correu electrònic Lara Díez, que es va imposar a Marta Solé i el text 'Km 0'. En aquest cas, Solé presentava el retrobament de dues amigues que la vida ha portat per camins diferents. El text va ser interpretat per Mireia Gubianas i Anna Ycobalzeta.

L'últim combat abans de les semifinals es farà el proper 9 de novembre, en una edició també exclusivament virtual. En aquest cas, Jumon Erra i Queralt Riera lluitaran per classificar-se en la semifinal del torneig.

El X Torneig de Dramatúrgia no és l'únic acte que es manté en actiu del Temporada Alta, ja que el festival de teatre manté la programació a distància. De fet, aquest dimarts s'ha estrenat 'La casi first blind date', una proposta que Francesc Cuéllar ha coproduït amb el festival i la Fundación Agrupación Colectiva.

La proposta planteja a l'espectador una cita a cegues amb un actor o actriu. En aquesta trobada, diferent per a cada persona, es plantejarà com ens venem i què amaguem o en què mentim. Les funcions es reparteixen entre aquest dimarts i dijous.

Per altra banda, aquesta setmana també s'estrenarà la proposta audiovisual 'Jo vaig tenir un Cayenne', en què s'explica la història d'un home que va tenir molts diners i ara malviu arruïnat amb l'única companyia d'una cabra. Escrita per Ramon Madaula i protagonitzada per Jordi Coromina, 'Jo vaig tenir un Cayenne' és un vídeo en format de soliloqui que busca amb ironia la necessitat de replantejar-se la vida i la condició humana.

Pel que fa al catàleg d'obres que es poden veure en línia, el Temporada Alta ha incorporat aquesta setmana 'La omisión de la familia Coleman', la versió argentina de l'obra que Claudio Tolcachir va presentar al festival fa dos anys.