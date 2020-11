El MOT programa la seva edició de 2021 entre el 18 i el 27 de març a Girona i Olot

El festival literari MOT ha fixat dates per a la celebració de l'edició de 2021, després que enguany no es pogués dur a terme a conseqüència de la pandèmia. «Aquesta cancel·lació va ser, en realitat, un ajornament, ja que la voluntat del festival és reprogramar totes les activitats previstes el proper mes de març», destaca l'organització en un comunicat. Concretament, el festival MOT de l'any vinent tindrà lloc a Girona entre el 18 i el 20 de març, i després continuarà a Olot entre el 25 i el 27 de març.

«Crear. Un collage que creix amb les paraules» serà el lema que vertebrarà l'edició 2021 del Festival MOT, comissariat per la historiadora de l'art Glòria Bosch. Els autors convidats «destaquen per la manera com han reflectit el procés creatiu en la seva obra, una obra que és resultat d'aquest collage vital a què fa referència el lema», segons l'organització. D'aquesta manera, per a la nova edició del certamen s'ha volgut comptar «amb creadors que treballen en diferents àmbits artístics». Entre els autors que visitaran Girona i Olot el proper mes de març figuren noms com els de Manuel Baixauli, Tracy Chevalier, Rodrigo Fresán, Jordi Lara, Bernardo Atxaga, Heather Rose, Sergi Belbel, Irene Solà, Jaume Coll Mariné i Lana Basta?ic.



«Les veus del MOT»

Per escalfar motors, el festival ha impulsat el projecte Les veus del MOT, en el qual una vintena dels autors convidats pel 2021 s'aturen a reflexionar sobre el seu procés creatiu i sobre la manera en què l'han traduït en paraules a les seves novel·les. Així mateix, en el cas dels convidats que combinen disciplines com la dramatúrgia, la música o la pintura amb la narrativa, els autors aprofundeixen sobre la confluència d'aquestes arts en la seva obra creativa. Els vídeos ja es poden veure a través del canal de YouTube del MOT, i també s'hi pot accedir des del web del festival.