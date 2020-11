'La trinchera infinita' serà la candidata espanyola als Oscar

'La trinchera infinita', d'Aitor Arregi, Jon Garaño i Jose Mari Goenaga, serà la candidata espanyola a la 93a edició dels Oscar a millor pel·lícula internacional. El drama sobre els talps durant la Guerra Civil s'ha imposat a la coproducció catalana 'El hoyo', de Galder Gaztelu, i 'O que arde' ('Lo que arde'), d'Oliver Laxe. Protagonitzada per Antonio de la Torre i Belén Cuesta, que es posen a la pell d'una parella que s'acaba de casar i que s'han d'enfrontar a un tancament que es prolongarà més de 30 anys. La cerimònia dels Oscar tindrà lloc a Los Angeles el 25 d'abril del 2021 i no al febrer, com és habitual.

Al film, Higinio i Rosa porten pocs mesos casats quan esclata la Guerra Civil i la vida d'ell està seriosament amenaçada. Amb l'ajuda de la seva dona, decidirà fer servir un forat cavat a casa seva com amagatall provisional. La pel·lícula escollida obtenir sis premis en l'edició 2019 del Festival de cinema de Sant Sebastià, entre els quals la Conxa de plata a la millor direcció.