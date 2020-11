El documental «Nou Set Dos» radiografia «la pionera» escena electrònica gironina

Nou Set Dos, el documental dirigit per Albert Domènech i Òscar Sánchez, retrata l'escena electrònica de les comarques gironines de finals dels 80 i principis dels 90 gràcies a les sales Blau de Banyoles, la Sala del Cel de Girona o Le Rachdingue de Vilajuïga. «Els tres clubs de Girona són els primers que van apostar per una programació electrònica cada cap de setmana amb cara i ulls, mentre que a Barcelona no passava», assenyala Domènech. El documental forma part de la Secció Oficial Nacional de l'In-Edit i es podrà veure en línia fins aquest diumenge 8 de novembre, a través d'una plataforma en la qual es poden adquirir entrades virtuals per a títols individuals o en abonaments.

Domènech explica que s'havien preguntat amb Òscar Sánchez què havia passat a Girona per arribar en aquell punt «d'èxit total» amb aquest estil musical. En aquest sentit, l'aposta del documental era fer una radiografia d'aquella escena de música electrònica per on hi van passar molts artistes. Admet que després de fer una trentena d'entrevistes es van adonar que «era un capítol interessant de la història de la música electrònica del país».

Un cop fets els primers estudis de camp sobre la història de l'escena, van decidir centrar el seu documental en aquests tres clubs «pioners» de les comarques gironines que l'any 87 comencen a flirtejar amb l'electrònica i comparteixen certes característiques similars com, per exemple, que fa temps que estan oberts i que el promotor de cada sala té un fill molt jove que liderarà el canvi del club. «Les ganes de canvi de la gent jove són una part molt important» afirma Domènech. «També hi ha una relació amb tota la influència que ve del sud de França i en la importància pel turisme». El codirector de la producció recorda que en aquella època Girona era molt gris i hi havia moltes ganes de canviar-ho tot.

Pel mateix Domènech, hi ha «una anomalia» i és que un dels tres clubs, Le Rachdingue, segueix obert i és l'últim reducte d'aquesta escena que es pot trobar. «Tota l'escena també va portar moltes coses importants per a les comarques gironines com l'Escola d'Estudis Superiors de producció musical i de música electrònica i que hi ha molta gent que ha seguit fent festivals per les comarques». Així mateix, ressalta que el que va passar en aquells tres clubs també va influir posteriorment a Barcelona i en concret amb el Sónar.

Nou Set Dos -que es va estrenar el novembre de l'any passat a Girona en una projecció que va tenir lloc als Cinemes Albèniz Plaça- inclou els testimonis dels artífexs de tot aquest moviment tant programadors com DJs, grups de ball i performance, i persones que feien milers de quilòmetres que poder anar a aquestes sales.

Entre altres protagonistes intervenen al treball JRob, Ángel Molina, Dosem, Ken Ishii, Jeff Mills, DJ Hell, Front 242, Esplendor Geométrico, Fred Tassy, ScanX, Nando Dixkontrol, Dj Zero, Josep Pérez, Edu Exploited, Xavier Montojo, Luís Calderón, Dani Guijarro, Marc Verdaguer, Ismael Martínez, Dj Joseph i Cybersonic.



Un In-Edit virtual

El festival de documentals musicals In-Edit 2020, que va arrencar el passat dijous 29 d'octubre i finalitzarà aquest diumenge, celebra la seva primera edició exclusivament virtual i sense públic. El certamen posa enguany a disposició dels espectadors 50 documentals. A banda de Nou Set Dos, la programació del festival també inclou altres títols destacats com White Riot, sobre el moviment Rock Against Racism a l'Anglaterra de finals dels 70 o Sisters With Transistors, de Lisa Rovner, sobre les pioneres de l'electrònica. A més, aquesta edició del certamen ret homenatge a la cineasta experimental francesa Marie Losier, amb la projecció d'algunes de les seves obres més celebrades: The Ballad Of Genesis and Lady Jaye, Felix in Wonder-land i dues seleccions de curtmetratges.