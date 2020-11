Descobreixen una costella de vaca marina de fa 42 milions d'anys a Folgueroles

Una extracció d'urgència ha permès recuperar una costella de vaca marina de fa 42 milions d'anys en un camí ral de Folgueroles (Osona). Fa uns 40 cm i l'han descobert els geòlegs Jordi Vilà i Íngrid Soriguera, membres del Grup de Naturalistes d'Osona en una sortida rutinària d'observació del medi. El fòssil estava en risc de degradació perquè hi passen vehicles. Ho van comunicar al Servei d'Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura de la Generalitat, que va autoritzar-ne l'extracció. Es creu que aquest sireni, que habitava la Catalunya Central quan era un mar tropical ara fa entre 48 i 37 milions d'anys, quan va morir l'aigua el va portar a la deriva fins a una zona d'aigües profundes i fora del seu hàbitat.

"Fa un mes estàvem inspeccionant el terreny i per casualitat ho vam trobar, al mig d'un camí ral on hi ha molt trànsit de vehicles dels veïns que hi passen a diari", detalla a l'ACN un dels descobridors, el geòleg Jordi Vilà. Recorda que en aquell moment es podia veure una rodera recent de neumàtic i com el fòssil tenia alguns fragments trencats.

El bloc de pedra ja mostrava que la peça destacava. Segons el geòleg, "per la llargada que tenia (uns 40 cm) i l'estat de conservació, era interessant de treure'l". Explica que és una troballa excepcional per l'"escassetat" que hi ha d'aquestes peces a Catalunya i sobretot perquè van veure que era fàcil d'extreure sense que es destruís. I és que a la comarca hi ha catalogats fòssils similars però que estan envoltats de roca dura i no es poden tocar perquè es destruirien. En aquest cas, en canvi, es va poder extreure i ja està en procés de consolidació i restauració. Una feina que durarà setmanes.



Fora del seu hàbitat i en aigües profundes

Els geòlegs van rebre el suport del personal de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona i, un cop analitzat el material que l'envoltava, han arribat a una conclusió: el fragment de vaca marina de fa 42 milions d'anys va quedar en una zona d'aigües profundes que no es correspon en el seu hàbitat. Les Comarques Centrals eren en aquell moment un mar tropical.

Aquests mamífers de grans dimensions feien "pastures submarines" i es menjaven el que ara serien les posidònies, plantes que necessiten la llum per sobreviure. La hipòtesi dels descobridors és que l'animal va morir i les seves restes van acabar flotant a la deriva i disperses per diferents punts per l'acció de diferents depredadors. És per això que descarten que puguin haver altres fragments de l'exemplar a prop. Amb els anys, el fòssil va quedar colgat per "capes i capes de centenars de metres de sediment a sobre l'os". I el trànsit rodat, afegeix, pot haver estat també un aliat per treure'l a la llum.



Fer pedagogia sobre un material molt sensible

Un cop finalitzin els treballs de restauració, la costella serà donada a l'Ajuntament de Folgueroles perquè s'exposi al públic. "Volem que estigui a la vista de tothom perquè és patrimoni de tots" remarca Vilà. I subratlla que també serà una oportunitat per fer pedagogia sobre aquestes peces. Afirma que, per desconeixement o mala praxi, hi ha persones que espolia fòssils i se'ls queda a casa. I es pregunta què en poden fer, a part de tenir-ho guardat i fer un "greuge" a la ciència i al patrimoni. Aquestes pràctiques estan prohibides per llei i tenen importants sancions.

En cas d'estar davant d'una possible resta, el que s'ha de fer és avisar a l'Ajuntament o contactar amb entitats com el Grup de Naturalistes d'Osona, la delegació territorial de la Institució Catalana d'Història Natural (ICHN). I evitat manipular-lo. En tot cas, fotografiar-lo per poder mostrar la troballa als experts.

A Catalunya hi ha una trentena de peces similars descoberts a diferents punts del territori i de diferents espècies.