El Temporada Alta s'allarga deu dies pel tancament de la cultura

El Festival Temporada Alta ha anunciat que reprogramarà 18 dels 21 espectacles afectats pel tancament de les sales durant quinze dies. Deu d'aquestes obres es representaran en noves dates, ja que el festival s'allargarà, de moment, deu dies més, i la resta es podran veure en línia: bé en streaming, gravats o pre-gravats, segons ha detallat el director del certamen, Salvador Sunyer.

Ha remarcat que "era bàsic era que no es perdés activitat, que d'una banda la gent pogués seguir veient coses, i el món artístic pogués seguir treballant i cobrant". "Allarguem el festival de moment deu dies i potser l'haurem d'allargar més, ja veurem, perquè ens sembla que es tracta de mantenir les feines i que la gent pugui anar al teatre", ha afegit.

Dels 21 espectacles afectats, tres quedaran ajornats. El primer, 'Gossos', es farà al febrer al Teatre de Salt (on estava previst), mentre que passen al Temporada Alta de l'any vinent l'espectacle infantil 'La lluna en un pot' i 'Testimoni de Guerra'. Entre els previstos en format presencial, que s'han enregistrat i es podran veure en línia per tres euros, hi ha 'Pleasant Island', 'Antigone in Molenbeek – Tiresias', 'Turba', 'Eva contra Eva', 'Les aventures del lleó vergonyós', 'Explore el jardín de los Cárpatos' i el documental 'Cunningham'. Pel que fa als reubicats en noves dates són 'Els Brugarol', 'T'estimo si he begut', 'Què més vivia en aquell lloc, tret de nosaltres?', 'Elda & Daniel', 'Llibràlegs V', 'Prostitución', 'Un tal Shakespeare' i 'Malditas plumas'.

A banda, Temporada Alta ha programat una nova proposta per a la programació en línia, dins el canal Espai Zoom, que ofereix propostes en directe en format de videoconferència per a un públic molt reduït. Sobre la gestió de les entrades, Sunyer ha precisat que a partir d'aquest migdia es podran tornar a comprar les entrades que ja s'havien comprat, ja que el festival ha tornat tots els tiquets adquirits per a aquestes jornades: "És el que ens ha semblat més net i més pràctic".



Allargar fins al febrer

Amb la suspensió de l'activitat el passat 30 d'octubre fins al 13 de novembre, el festival ha decidit allargar aquests deu dies (en concret fins al dia 14), i fins i tot Sunyer no descarta fer durar el certamen fins al Nadal i fins i tot el mes de gener o febrer per "salvar funcions". En aquesta línia, ha advertit que "si se suspenen més dies, s'allargarà més".

Sunyer ha remarcat que "al teatre s'hi ha d'anar" i veure'l en persona, però que ara aquesta reestructuració de la programació permet seguir endavant. En la mateixa línia, ha avisat que si la prohibició d'obrir les sales va més enllà d'aquests quinze dies, el festival té "un pla B", que es detallarà en el seu cas, tot i que ja ha avançat que el "problema" es donarà amb les companyies internacionals.



Sorpreses

Tanmateix, Sunyer ha remarcat que la digitalització, realitzada com una prova, ha reportat una "sorpresa" per la quantitat de persones que s'hi han sumat, especialment els espectadors que no són de la zona. També també funciona de manera inesperada el catàleg d'espectacles de companyies internacionals accessibles per tres euros, amb "centenars" d'espectadors. Sunyer ha defensat que el pagament és volgut, "no tant" pels ingressos que suposa, sinó per la convicció que la cultura, "com el menjar o els cotxes", s'ha de pagar.

També ha destacat el funcionament del Torneig de Dramatúrgia, ja que cada setmana es dobla la gent que ho mira, fent que "ara ho vegi molta més gent que quan La Planeta és plena", cosa que Sunyer ha atribuït a què es pot veure des de Granollers, Reus o Madrid. "Això té una cosa bona: que la gent en té ganes", ha afegit.

"Crec que vam encertar-la quan al març vam decidir fer un festival en línia perquè si no haguéssim desaparegut, i també perquè a mitjà termini ens obre un camí", ha dit Sunyer, que ha pronosticat que és possible que acabi existint una versió virtual del Temporada Alta, i que així es pugui veure des de "tot el món".

Pel que fa a una edició física a Argentina ha considerat que sembla difícil i "quasi impossible", i que ara mateix treballen en un escenari "setmana a setmana" i resulta complicat fer un pronòstic d'aquí a tres mesos.



Estrenes aquest divendres

A distància, aquest divendres s'estrena la proposta audiovisual 'Jo vaig tenir un Cayenne', la història sobre un nàufrag del capitalisme escrita per Ramon Madaula i codirigida amb Daniel Lacasa, que mostra com un triomfador es troba arruïnat i vivint, únicament, acompanyat d'una cabra. Segons ha explicat el seu protagonista Jordi Coromina, la peça en vídeo és un soliloqui que "defuig del drama amb un gran sentit de la ironia i alhora, permet replantejar-se el sentit de la vida i la condició humana".

En el mateix format audiovisual, fins al 8 de desembre es pot veure el projecte 'En mis manos', a partir del qual Marilia Samper, David Selvas i Taida Martínez expliquen la història d'una actriu (Cristina Plazas), que lluitarà per "omplir el buit" que li ha deixat la fi de l'amor. I acabarà descobrint que molt pitjor que el patiment de sentir-se abandonada és la certesa de no haver viscut plenament.