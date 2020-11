Crítiques del sector cultural per una beatificació amb 600 persones

La Sagrada Família va acollir ahir la beatificació de Joan Roig Diggle, un jove catòlic de 19 anys que va ser afusellat per milicians anarquistes a principis de la Guerra Civil, el 12 de setembre del 1936. L'arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, Joan Josep Omella, va presidir una cerimònia que va encendre les crítiques del món de la cultura, on es mantenen tancats teatres i cinemes per les restriccions de la covid-19.

L'actriu Silvia Bel va piular «Els teatres tancats les beatificacions necessàries i nosaltres a creure i a callar pel bé de tots. Algú s'ha pensat que som idiotes?», l'escriptora Bel Olid va considerar «un escàndol» el que va passar al temple, mentre que el còmic Peyu va explicar que ahir a la nit havia de representar «El Gallardo Español» al Teatre Borràs amb un aforament de 350 persones, inferior al que ha acollit la Sagrada Família, i es va cancel·lar. El també còmic Guillem Estadella va ironitzar: «Ja estic amb el curs de sacerdot online». L'actor Enric Cambray es va dirigir directament a la consellera de Cultura, Àngels Ponsa; la de Salut, Alba Vergés; el vicepresident, Pere Aragonès; i la portaveu del Govern Meritxell Budó: «Què hem de fer? Us ho pregunto sincerament. Què hem de fer?». El també actor Joel Joan va repiular una notícia on s'informa de l'acte a la Sagrada Família. El segell musical Banrrobber va escriure: «Hola Sagrada Família, ens feu un privat amb les condicions per llogar la sala? Seria per un concert. Màxima comunió assegurada». De la seva banda, l'escriptor Jordi Nopca va afirmar que la propera manifestació del sector cultural «hauria de ser a la Sagrada Família». El també escriptor Sebastià Portell va dir als companys de les arts escèniques: «I si ens poséssim a repartir hòsties?».

L'acte religiós va comptar amb l'assistència d'unes 600 persones, un terç de l'aforament de la Sagrada Família a causa de les restriccions per la pandèmia.

«Fa més d'un any, concretament el dia 3 d'octubre del 2019, el papa Francesc ens va sorprendre gratament amb l'aprovació del decret de beatificació d'un jove de la nostra arxidiòcesi: Joan Roig Diggle», va començar Omella la seva homilia. «I la providència ha volgut que la celebració d'aquesta beatificació s'esdevingui durant l'any litúrgic en el qual l'objectiu del nostre pla pastoral diocesà és, precisament, el treball amb els joves. Joan Roig Diggle és per a tots, però especialment per als joves, un testimoni d'amor a Crist i als germans», va continuar l'arquebisbe de Barcelona.