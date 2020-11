La portuguesa «Surdina», millor pel·lícula del 32è Festival de Cinema de Girona

Surdina, del director portuguès Rodrigo Areias, ha estat distingida com a millor pel·lícula del 32è Festival de Cinema de Girona, que ahir al vespre va donar a conèixer els seus premiats en un acte virtual. L'actor Pierre Rochefort, per Long Time No See del francès Pierre Filmon, es va endur el guardó per la millor interpretació mentre Tó Trips va ser distingit per la banda sonora de Surdina i Jorge Quintela, per la mateixa pel·lícula, va ser distingit en la categoria de millor fotografia.

En l'apartat Handicapped, la guanyadora d'aquesta edició ha estat El sentido del cacao: en busca del gusto perdido, d'Alberto Utrera, un documental on el reboster gironí Jordi Roca fa recuperar l'olfacte i el sabor a persones que han perdut aquest sentit. Traslasierra de Raquel Kurpershoest, ha rebut un accèssit; i Un año más de Júlio Suárez Maireles una menció especial del jurat. El premi al millor documental ha estat per Woman, del basc Raúl de la Fuente.

El jurat dels premis ha seleccionat La vendedora de lirios de l'argentí Igor Galuk com a millor curtmetratge. En aquesta mateixa categoria, el premi a la millor interpretació ha recaigut en Melisa Peralta pel seu paper a la producció catalana Beef, d'Ingride Santos, que formava part de la secció Powerful women. El premi a la millor banda sonora ha estat per Ñihi, de la directora Tamara Cruz amb música de Jaime Solórzano i la millor fotografia per Ignacio Izurieta per La vendedora de lirios.

En l'apartat de videoclip, els guanyadors ex aequo són Marinas Found ( O Mundo É Mais Que Eu), i Fatal Tiger ( Fucking Down). En l'apartat de videocreació, el premi exaequo ha recaigut en Haiku de l'alemany Martin Gerigk i Constraint del xinès Bai Xue. Els premis Km0 són per Mots de calç i sal, del director banyolí Jaume Geli (Banyoles) i Vanitas de la directora també banyolina Laura Pujolàs.

Pel que fa al Premi Festival dels Infants han obtingut premi, en la categoria de 4 a 7 anys o28 i accèsit per Rainbows Friends. De 12 a 16 anys, la guanyadora ha estat Sin Filtro i l'accèsit per Souvenir. El jurat ha volgut fer una menció especial al film The Kid.

El Festival dels Infants s'ha celebrat de nou, dedicat als alumnes de les escoles de les comarques de Girona, en aquesta edició en un format diferent. L'activitat s'ha fet via streaming en temps lineal i hi ha participat 5.300 estudiants que han decidit el guanyador de la secció Joventut i Infància del Girona Film Festival. «Aquest festival ha estat un èxit, no només pel nombre de participants sinó per la interacció d'estudiants i mestres. També es desenvoluparà un projecte educatiu a partir d'aquesta experiència», va destacar el director del Festival de Cinema de Girona, Lluís Valentí.



Rècord de pel·lícules

Malgrat les dificultats que el festival ha hagut d'afrontar en aquesta edició a conseqüència de les restriccions imposades per frenar el contagi de la covid-19, l'organització es va mostrar satisfeta ahir amb el resultat. El certamen ha doblat enguany el nombre de pel·lícules que hi participen en relació a l'edició del 2019 i s'ha passat de 241 a gareibé 500 títols seleccionats, provinents d'una cinquentena de països.

D'acord amb les noves restriccions decretades recentment, l'organització va decidir cancel·lar les projeccions però mantenir la competició. Així mateix, el festival preveu, si la situació millora, organitzar un acte amb projeccions el pròxim mes de desembre als Cinemes Albèniz de Girona.