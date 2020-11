La Fira del Dibuix d'Olot digital arriba fins a 35.681 visites

La primera Fira del Dibuix telemàtica d'Olot va obtenir un èxit de participació i vendes que va superar les expectatives dels organitzadors. El comissari de la Fira, Marian Vayreda, ha explicat que a partir dels resultats la fira digital podrà conviure amb la fira tradicional, però no la substituirà.

Entre els dies 16 i 18 d'octubre, durant 48 hores, la fira va tenir en una plataforma virtual l'exposició que cada any es reunia sota les voltes de la plaça Clarà. A la plataforma es podien visionar un total de 2.000 obres d'uns 40 artistes garrotxins.

En total, des de les 8 del vespre del 16 d'octubre fins a les 8 del vespre del diumenge, la plataforma va rebre unes 2.000 visites i va arribar a les 13.817 visualitzacions de dibuixos; de diversos autors, temàtiques i estils. Eren obres d'autors de rellevància en els segles XX i XXI prèviament seleccionats pel jurat del Patronat de la Fira del Dibuix. De mitjana, els usuaris van estar gairebé quatre minuts i mig navegant per la web. A través de les xarxes socials, la Fira del Dibuix va arribar a les 35.681 visites. Respecte a l'última xifra, Vayreda ha considerat que difícilment la plaça Clarà podia acollir el nombre de visitants obtingut amb la fira digital. Així, ha considerat que la fira digital promociona més els autors. Tot i això, ha ressaltat que l'escalf humà de la fira tradicional no es pot substituir. La solució, segons ell, és la convivència dels dos sistemes en un futur amb la covid controlada.

En total, es van vendre 63 dibuixos, la qual cosa suposa un 31% de les obres participants. Des del Patronat de la Fira del Dibuix d'Olot han valorat molt positivament aquestes xifres així com el fet que els compradors eren d'arreu de les comarques gironines i de Catalunya. En total es van registrar vendes a Olot, a diverses poblacions garrotxines com Sant Joan les Fonts o les Preses, així com altres ciutats com Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Manresa, Figueres, Sant Vicenç de Castellet, les Illes Balears o fins i tot d'Alemanya. Al mateix temps, es van rebre diversos correus d'artistes interessats a participar en la pròxima edició de la mostra.

Vayreda ha considerat que de moment és impossible comparar el volum de vendes entre la fira digital i la tradicional, perquè en una fira presencial no hi ha control de les vendes.

Al mateix temps, cal destacar que les compres van ser molt repartides i gairebé tots els artistes van poder vendre alguna de les seves obres i demostrar així l'encert de la proposta, del jurat que va escollir els artistes participants i de la qualitat de les seves obres.

Per facilitar l'accés i gestió de la fira, les compres es realitzaven amb un sol pagament i l'entrega de les obres adquirides s'efectua entre 2 i 7 dies hàbils des de la realització de la compra a l'adreça indicada pel client, sobre la base de les mesures de prevenció i protecció per evitar contagis de la covid-19. Com a agraïment de la seva participació, s'afegeix un detall sobre Olot com a obsequi en els enviaments.

La previsió és que el Patronat de la Fira l'any vinent tindrà més feina a escollir entre els dibuixants que vulguin participar-hi.