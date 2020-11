Isaki Lacuesta dirigirà una pel·lícula sobre l'atemptat a la sala Bataclan

El cineasta Isaki Lacuesta dirigirà una pel·lícula sobre l'atemptat gihadista a la sala de concerts Bataclan de París, que va tenir lloc a mitjans de novembre de 2015, segons ha explicat Variety. El film es titularà Un año, una noche i firmen el guió Fran Araújo, Isa Campo i Isaki Lacuesta.

La pel·lícula estarà inspirada en el llibre autobiogràfic escrit per Ramon González, Paz, amor y death metal, qui va sobreviure a l'atac d'aquella nit. Un dels seus protagonistes serà l'actor argentí Nahuel Pérez Biscayart, protagonista de 120 latidos por minuto, film amb el qual va guanyar un premi César de l'acadèmia francesa.



Producció hispanofrancesa

En aquesta producció hispanofrancesa hi participen la companyia espanyola Bambú Produccions, La Termita Films, d'Isaki Lacuesta, i la francesa Noodles Production. També hi participa la distribuïdora StudioCanal.

Després d'operar de forma separada, els tres grups terroristes s'ajunten per assaltar la sala Bataclan. En aquell moment, actuava la banda Eagles of Death Metal quan es van començar a sentir trets a l'interior de l'edificio¡. Finalment, 89 personas van ser assassinades i desenes van resultar ferides.

Quan va presentar el llibre, Ramon González va explicar que volia «posar el focus en el postatemptat, mostrar el que passa quan es treu el focus: un ha de relacionar-se, sembla que t'empenyen a això, però fins passejar deixa de semblar normal». Tracta també les relacions amb la seva parella, familiars i amics, i com va afrontar el dia a dia.

També va usar la novel·la per explicar com va actuar per salvar-se durant l'atemptat: «Jo havia de ser sincer, no podia dir que vaig ser un heroi quan no va ser així. Vaig tenir instint de supervivència i d'allunyar-me el màxim possible dels trets: quan l'instint mana, és complicat que hi hagi heroïcitat», afirmava. «Em vaig aixecar i vaig començar a córrer», la qual cosa el va portar «com a tants altres, a un camerino».