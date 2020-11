Per tu, Fita, dels teus amics de la confraria de Jesús crucificat

Maleït dilluns 9 de novembre del 2020. Una de les notícies més tristes que podíem rebre ens va arribar a les nostres mans, vam saber que havies marxat. Alguns membres de la Confraria en aquells moments estàvem reunits, organitzant un dels pròxims actes que ha de celebrar la ciutat. Però això va deixar d'importar. Sense dir-nos res es va obrir un parèntesi, un parèntesi per rememorar totes les vivències i les anècdotes que la Confraria havia viscut amb tu, Domènec Fita i Molat. No només nosaltres, tota la Confraria acabava de perdre un amic. Girona acabava de perdre un referent.

El teu llegat serà etern, aquí i allà; vas deixar empremta en molts racons. Eres polifacètic, innovador, creador, pedagog i proper, el que sempre et feia col·laborar en moltes activitats i moviments socials fent gala del teu humanisme i esperit de diàleg, com ho vas fer amb la nostra Confraria. Des de l'any 1959 i fins ara.

En el nostre record, així com en cada processó de la Setmana Santa de Girona estàs i estaràs present. Com hem fet cada any, amic, traurem als carrers el misteri de l'Ecce Homo, dues figures tallades en fusta i policromades que vas esculpir l'any 1959 amb motiu del vintè aniversari de la confraria. Renovador i fora de l'estil clàssic que imperava en aquells moments, has aconseguit el teu propòsit, que amb el pas del temps continuï sent un referent en la Setmana Santa gironina.

També, al pensament de molts confrares, es recorda com l'any 1983 vas acceptar desinteressadament l'encàrrec per fer el cartell de Setmana Santa de la Confraria, que cada any encomanem un artista diferent. Amb una proposta alegre i moderna, a ells, els teus companys de les belles arts, els hi vas obrir el camí amb una creació molt trencadora fins aquell moment.

I no, Fita, per descomptat que no ens oblidem de com vàrem gaudir treballant amb tu amb la creació del monòlit de la plaça dels Manaies; una obra valenta, trencadora com era el teu estil i que va provocar en el seu dia una certa polèmica. Però, Fita, què seria l'art sense polèmica? Inaugurada l'any 2015, amb motiu del setanta-cinquè aniversari de la refundació dels Manaies de Girona, llueix i lluirà imperiós als ulls dels ciutadans al bell mig de Girona.

Moltes gràcies per tots aquests anys que hem gaudit de la teva persona, per la teva amistat i empatia amb la nostra Confraria. Moltes gràcies pel teu llegat. Sabem que allà on siguis seguiràs esculpint i fent del teu temps una obra d'art.

Per tu, Domènec Fita i Molat, de l'actual president de la Confraria, dels anteriors i de tots els teus amics de la Confraria de Jesús Crucificat – Manaies de Girona.