Jordi Martoranno explora les formes a La Mercè

L'artista Jordi Martoranno exhibeix al Centre Cultural La Mercè de Girona Marca d'aigua – empremta de fusta, un projecte que explora les formes que es troben en totes les modalitats dins les societats contemporànies. La mostra, que es podrà visitar fins al 23 de desembre, és fruit del projecte nascut de la beca de residència de creació artística vinculada amb la tècnica del gravat organitzada entre el Bòlit, Centre d'Art Contemporani i l'Escola Municipal d'Art de Girona.

L'artista gironí aprofundeix en formes que han perdut el seu valor simbòlic inicial i que s'han acabat transmutant en eines tecnològiques o objectes quotidians, trobant-se al límit entre el símbol i el signe, entre el llenguatge poètic i la tecnologia, entre la consciència i la transcendència, entre allò sagrat i el mite.

Partint de la mil·lenària tècnica de la xilografia japonesa, i utilitzant un paper japonès molt peculiar, Martoranno ha fet servir, sense cap manipulació prèvia, diferents tacs de fusta trobats a l'atzar en diverses fusteries de la ciutat de Girona i l'entorn.

Aquesta tècnica permet respectar les diverses empremtes originals de les fustes, expressant el seu llenguatge més primigeni. S'ha fet ús d'una estampació totalment artesanal, donant lloc a unes textures molt singulars i tot sota la direcció del mestre gravador Sebi Subirós.

Com a activitat complementària, el 26 de novembre, a les set de la tarda, tindrà lloc una xerrada i visita guiada de l'artista al voltant de l'exposició per a la qual cal inscripció prèvia. En cas que les mesures sanitàries en l'àmbit cultural per la covid-19 continuïn, l'activitat es posposarà fins que s'aixequin les restriccions.