Sempre ens quedaran els supermercats

Comprar l'entrada i, abans que res, preparar uns bons auriculars i buscar un supermercat de confiança, que no posi la música gaire alta i que tingui carnisseria i peixateria, tenint en compte que algunes cadenes no tenen aquesta oferta o els falten alguns productes vitals per a l'espectacle. Potser no són les instruccions més normals per gaudir d'una proposta teatral, però res és normal quan les sales estan tancades i les platees buides.

Amb aquesta premissa, CaboSanRoque i Temporada Alta s'han aliat per tirar endavant Audioguia per a supermercats en temps de pandèmia, una experiència teatral sonora que narra una història d'intriga que es pot seguir des de qualsevol botiga amb uns auriculars i aprofitant elements com la venda de carn i peix fresc o alguns productes.

La proposta, que s'estrena demà dins la programació A Distància del festival (l'única que sobreviu al tancament dels espais culturals), va néixer durant el primer confinament, quan les restriccions només permetien sortir de casa per anar a comprar.

«El supermercat era l'únic espai socialitzador d'aquell moment», recordava ahir Laia Torrents, de CaboSanRoque, assenyalant que al principi, els comerços eren els únics espais on la gent havia de dur mascareta.

I és que aquest element, ara indispensable, que cobreix bona part de la cara és un element clau de la trama de suspens que proposen, perquè amb la mascareta s'eliminen alguns dels trets diferencials de les persones, com el nas o la boca, explicava ahir l'altre component de la companyia, Roger Aixut. «La mascareta genera una nova manera de relacionar-nos, amb desconfiança», afirmava, una desconfiança que també juga un paper important per allò que planteja l'audioguia, perquè ens fa a tots sospitosos d'alguna cosa dolenta o de dur el virus.

«La mascareta ens va portar a una història de misteri, però era molt absurd, perquè en una història així necessites que els sospitosos tinguin cara, i la contradicció ens va atreure», va dir Aixut.

Per a gaudir-ne, l'espectador només ha d'anar al web de Temporada Alta i comprar una entrada que dona accés a la descàrrega de l'àudio, que es pot sentir quan i on es vulgui fins al final del festival, a mitjans de desembre.

Ja a la porta del supermercat, haurà d'agafar un carro, posar els auriculars a un volum adequat i deixar-se guiar per les indicacions que els xiuxiuejaran a cau d'orella per poder seguir un relat que no funciona de forma lineal, sinó que s'explica amb salts en el temps.

Per narrar la història, CaboSanRoque ha fet servir efectes sonors, estructures de muntatge pròpies del cinema i so binaural -és a dir, tridimensional- que ajuden a suplir les dificultats de tirar endavant un espectacle que l'espectador només rep per l'oïda.

Com passa amb la lectura, explicava el duet especialista en instal·lacions sonores, el fet de jugar només amb l'àudio ajuda a fer «més immersiu» el relat, perquè cal fer servir més la imaginació i suggerir més que exposar.

A mesura que avancen els prop de 25 minuts que dura la narració, la tensió va creixent, com també ho fa la desconfiança cap a la resta de clients del supermercat.

«És interessant pensar què fèiem abans i què fem ara, mou molt», va assegurar una de les primeres espectadores, Lurdes Monguillot, que va recalcar que l'audioguia l'havia fet pensar «en com ens mirarem a partir d'ara».